ChatGPT使用大公開：誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

儘管ChatGPT這一類的大型語言模型迅速普及，但迄今少有研究深入探討這項技術在日常生活中的實際應用。包括OpenAI人員在內的研究團隊於本周二（9月16日）發布首份此類研究，基於用戶與ChatGPT的150萬次對話，分析使用者族群及用途，發現非工作相關訊息的比率由去年的53%躍升至2025年6月的73%，反映出ChatGPT正逐漸融入生活中的各個層面。

最常見用途

雖然ChatGPT可用於編寫電腦程式等複雜工作，但研究顯示，消費者多將其用於完成日常任務。四分之三的對話屬於「實用指引、資訊查詢、文書撰寫」三大類。實用指引最常見，包含課業輔導與教學、操作建議與創意發想。

用途依場景而異，例如，在工作場合，「文書撰寫」最常見，占比約40%。其中三分之二涉及編輯、評論或翻譯現有文本，而非從零開始創作。

使用模式則分為「提問、執行、表達」。截至7月，工作訊息約56%屬於「執行」，聊天機器人被用來完成特定工作任務，例如文書撰寫。約有半數訊息屬於「提問」，顯示人們也重視ChatGPT的顧問功能，而不僅限於執行任務。

研究人員認為，他們的發現表明，至少就消費者版ChatGPT而言，AI主要幫助提高判斷力和生產力，而非全面取代員工，尤其是在知識密集型的工作中。

使用者特徵？

截至7月，ChatGPT用戶群增長至全球成年人口的10%。性別與國際差距日益縮小，使用者分布逐漸普及。例如，2024年1月數據顯示，在姓名可被辨識為男性或女性的用戶中，僅37%擁有典型的女性名字；但到了2025年中，女性使用比率已與人口結構相符。

中低收入國家的用戶增長尤其迅速。截至2025年5月，最低收入國家的ChatGPT採用增長率已達最高收入國家的四倍以上。

除了在消費者平台提供不同付費方案，ChatGPT還提供企業級產品、API存取服務，以及名為Codex的軟體工程代理服務。儘管ChatGPT近年經歷爆炸性成長，但正面臨馬斯克旗下xAI和Google旗下Gemini等競爭對手的挑戰。Gemini憑藉8月推出的Nano Banana影像編輯模型，登上Apple的App Store免費應用排行榜榜首，超越ChatGPT。