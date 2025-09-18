美執法人員突襲韓企電池廠引發寒蟬效應！韓籍員工「休假」避風頭

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠9月4日遭移民當局突襲，逾300名韓籍工人因違法工作被拘留。歐新社
美國執法單位9月初大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民，彭博資訊18日報導，這起事件在當地仍持續發酵，許多工人不再上班，導致延誤情況愈演愈烈。

現代汽車與南韓SK On公司正在喬治亞州卡特斯維爾附近興建電池工廠，總部位於南韓平澤市的Woowon Technology公司總裁沈肯恩（譯音，Ken Shim）表示，他不得不提供帶薪休假，以紓緩在該廠安裝設備的南韓工程師所承受的壓力。

沈肯恩說，那些工程師停止上班，現在都待在飯店或住處，「我告訴員工，別擔心，就當放假一周吧，去逛街，你們工作很努力。」

沈肯恩是一名在美國生活超過十年的美國公民，強調自己的員工都是合法工作，持有允許有限商務活動的簽證，例如培訓本地員工和安裝設備。現代汽車和LG也曾認為，他們的員工和承包商持類似簽證，符合法律規定，但仍遭移民及海關執法局（ICE）幹員上銬拘留。

他說，SK已建議部分簽證持有人在法律地位更明朗之前避免前往美國工地，他自己在喬治亞州的員工則因謠傳移民官在沃爾瑪和專營亞洲食品的超市H Mart進行盤查，而選擇保持低調。他理解員工的擔憂，也提醒大家務必隨身攜帶簽證與護照文件。

SK、白宮與國土安全部均未對此發表評論。沈肯恩指出，已投產的電池工廠大多數本地員工為公民與綠卡持有人，已接受如何監控複雜電池製造機器的培訓，因此受到的影響較小。但尚未投產的新廠，因本地員工尚未完全培訓到位，正面臨進度延誤。

他說，第一次聽到現代-LG工廠遭執法機關突襲時，還以為只是誤會，很快就會解決，「第一周，我們想：『事情發生了，但一切都會沒事，這是美國，我們都合法。』但也許現在情況沒那麼簡單。從那一刻起，我們在美國的感受完全不同了。」

簽證 電池 美國公民

