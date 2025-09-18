快訊

799美元！Meta推首款內建螢幕Ray-Ban智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta執行長祖克柏佩戴Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡。路透
Meta執行長祖克柏佩戴Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡。路透

臉書母公司Meta Platforms周三發表首款內建顯示螢幕的雷朋智慧眼鏡（Meta Ray-Ban Display），售價799美元（約台幣24,045元）。新品發表是Meta打造自家消費科技生態系的重要一步，將與蘋果及Google直接競爭。

Meta技術長Andrew Bosworth表示，這是「能讓你一天中愈來愈常把手機留在口袋裡」不掏出來的產品。他補充，手機不會消失，但眼鏡更方便存取高人氣功能。

這款智慧眼鏡導入新的控制系統。除了能像前幾代產品一樣透過鏡框觸控滑動外，佩戴者還能透過神經技術驅動的手環，以手勢控制：拇指與食指捏合可以選取項目；拇指滑過握拳的手就能切換選項；拇指快速點兩下會叫出Meta的語音助理；手在空中扭轉即可調整音量或進行其他控制。

眼鏡右側鏡片嵌入螢幕，支援AI查詢與應用操作，加入了即時字幕功能，可立即顯示包括翻譯在內的談話內容，類似電視字幕。視訊通話則能讓佩戴者邊看對方影像，邊分享自己的第一視角。他還可以透過語音回覆簡訊或傳送錄音。

今年稍晚，這款智慧眼鏡的手環將支援「空中寫字」。未來的更新會新增「聚焦交談對象、過濾背景噪音」功能。

新款智慧眼鏡將於9月30日上市，隨附手環。提供兩種尺寸和兩種顏色，黑色與沙色（Sand）。螢幕視野範圍20度、解析度600x600畫素、亮度30至5,000 nits，戶外大多數情況可見，但陽光強烈時仍受限，它支援部分度數鏡片，但需客製訂購。

相機規格與前代Ray-Ban相同，1200萬畫素，錄影1080p，電池續航6小時，外接充電盒可額外提供約30小時電力，相當於4次完整充電。

名為Meta Neural Band的手環則有三種尺寸，電池續航時間18小時。販售通路包括Ray-Ban、Lenscrafters、Best Buy，以及美國電信商Verizon的部分門市。

眼鏡上市時支援Messenger、WhatsApp，以及由Spotify提供的音樂應用程式。Instagram初期僅支援私訊，稍後將加入Reels的短片播放。

根據CNBC，這款智慧眼鏡是過渡產品，介於純音訊版Ray-Ban Meta智慧眼鏡與去年Connect大會上展示的實驗性質Orion擴增實境（AR）眼鏡之間。Orion可透過無線運算裝置，將3D視覺效果疊加於使用者真實看到的現實世界，但因製造成本過高尚未上市。

