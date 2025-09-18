特斯拉車門把手好難開？增加逃生困難？設計總監坦言正重新設計

電動車大廠特斯拉（Tesla）正在重新設計車門的把手，原因是目前的隱藏式設計在意外事故中曾導致乘客受困車內，引發安全疑慮。

彭博資訊報導，特斯拉設計總監范霍爾茲豪森（Franz von Holzhausen）表示，公司正考慮將目前放在不同位置的電子與手動開門機械裝置合併，以便讓乘客在「不妙情況」下能更直覺地操作把手。

范霍爾茲豪森周三接受彭博podcast節目Hot Pursuit!專訪時說：「把電子與手動把手整合成一個按鈕，我認為是很合理的。這是我們正在努力的。」

彭博資訊本月的一項調查揭露，特斯拉出現多起案例，在車子斷電、尤其是發生車禍撞擊事故後，車內的人們因無法打開車門而受傷甚至喪生，引發外界高度關注。彭博發現，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）自2018年以來已收到超過140件關於特斯拉各款車型車門卡住、無法開啟或出現其他故障的消費者投訴。

NHTSA本周已針對部分特斯拉車門是否存在缺陷展開調查，理由是多起案例顯示外部把手失靈、導致兒童受困車內的案例。這次調查涵蓋約174,290輛2021年款Model Y休旅車，NHTSA表示，調查也將評估特斯拉為車門鎖供應電力的方式，以及相關電源系統的可靠性。

特斯拉沒有立即回應置評請求。范霍爾茲豪森並未表明是什麼原因促使考慮重新設計車門把手。他在特斯拉任職17年，領導整個車系的設計開發，也參與設計洛杉磯新開的特斯拉餐廳Tesla Diner。

特斯拉車輛雖配有內部手動開門裝置，但位置難以尋找，尤其是後座乘客更難找到手動把手。此外，手動把手位置也因車款與年份不同而有所差異，外部車門把手也可能因車子斷電而失靈。

這類車門設計並非特斯拉獨有，但特斯拉讓這種「與車身齊平」的隱藏式把手設計更為出名。批評者認為，這樣的設計會增加救援難度，並迫使乘客去尋找不熟悉的手動開門裝置。

雖然特斯拉在政府管理的撞擊測試中表現良好，但多數測試主要衡量撞擊時的存活率，而非事故後乘客能否順利脫困。在中國，有監管機構據報導考慮禁止全隱藏式車門把手；而歐洲則已逐步措施，加強事故後的救援規範。