美CDC前主任揭被炒原因：拒批准無科學依據疫苗政策

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任莫納雷斯（Susan Monarez）今天對參議員表示，她因拒絕批准沒有科學依據的兒童疫苗接種時程變更，而遭到解雇。美聯社
美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任莫納雷斯（Susan Monarez）今天對參議員表示，她因拒絕批准沒有科學依據的兒童疫苗接種時程變更，而遭到解雇。美聯社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任莫納雷斯（Susan Monarez）今天對參議員表示，她因拒絕批准沒有科學依據的兒童疫苗接種時程變更，而遭到解雇。

莫納雷斯上月突遭免職。

莫納雷斯今天在聯邦參議院衛生委員會（SenateHealth Committee）作證指出，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也要求她無故開除該機構的資深科學家

莫納雷斯告訴委員會：「即使面對壓力，我也不能以意識形態取代證據，或妥協我的操守。」

「疫苗政策應基於可靠的數據，而非預設的結論」

疫苗接種諮詢委員會（Advisory Committee onImmunization Practices）即將召開備受關注的會議。小羅勃甘迺迪大幅改組該委員會，解除所有成員職務，並以與他持相似疫苗懷疑立場的人士取而代之。

莫納瑞茲表示，小羅勃甘迺迪要求她，必須無條件批准該委員會對疾管中心提出的所有建議。

疫苗 甘迺迪 科學家

