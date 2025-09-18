大陸傳禁售輝達RTX GPU是在跟美國談籌碼？分析師這麼看

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳在倫敦對大陸官方封殺陸版GPU的消息「感到失望」。美聯社
分析師認為，盛傳大陸官方禁止銷售輝達（NVIDIA）RTX Pro 6000D圖形處理器（GPU）的做法，是美中貿易談判之際的「政治作秀」和「做態」。

英國金融時報引述消息人士報導，大陸國家互聯網信息辦公室（CAC）通知阿里巴巴、字節跳動等大型科技公司，不得採用輝達的RTX Pro 6000D GPU。這款GPU專為大陸所設計，輝達周三股價應聲下挫2.6%，最近一個月下跌5.7%，那斯達克綜合指數同時間上漲2.3%。

這是輝達重返大陸市場的又一波折。先前也有消息傳出，大陸官員勸阻本地科技公司使用輝達的H20 AI晶片。同時，北京和華府仍在持續就貿易協議進行對話。

輝達執行長黃仁勳在倫敦的記者會上對此表示，「只有在這個國家需要我們時，我們才能為市場服務。我對當下情況感到失望，但中國和美國之間還有更大的議程要解決。我會耐心等待，並在中方有需要時，持續支持中國政府和中國企業。」

但分析師認為，這項禁令可能只是北京和美國貿易談判中的籌碼。瑞穗證券分析師 Jordan Klein周三短評中寫道，此舉印證了他先前的看法，即「中國的做法純屬做態和干擾訊號」，不足以讓投資人改變對輝達的投資策略。

Klein說：「投資人應該把這些來自中國的消息過濾掉，重點放在非中國市場的需求，以及輝達在營收成長上再好不過的潛力。」

Futurum Group執行長 Daniel Newman在X平台上表達同樣看法，他說，有關輝達在大陸事業的消息「看起來愈來愈像政治作秀」。

Newman在X上寫道，對外而言，「中國必須展現國家尊嚴，並強調要發展自製AI晶片和基礎設施。」但他認為，中國自製晶片和軟體系統仍「遠遠落後」，倘若過度依賴本土企業，勢必面臨挫折。

Newman說：「我們認為，輝達是中國的AI雄圖的一大關鍵。」

D.A. Davidson科技研究主管 Gil Luria 對MarketWatch表示，被禁止的RTX系列「本身對輝達銷售並不重要」，但他的團隊認為，輝達在大陸銷售H20晶片仍將面臨困難。Luria 評論說，情況可能發展到輝達完全無法在大陸銷售旗下Blackwell AI平台的任何版本。

Luria說：「如果這些管制持續下去，市場對輝達的預期恐怕過高。」

