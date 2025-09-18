日經亞洲：蘋果與供應商討論在台灣建立折疊式iPhone測試生產線

日經亞洲18日引述消息人士報導，蘋果公司已與供應商討論，考慮在台灣建立折疊式 iPhone 測試生產線，目標是在印度進行量產，並於 2026 年正式推出上市。

消息人士表示，蘋果的目標是2026年總手機出貨量增長10%，並認為推出備受期待的折疊式機種，將有助於達成目標。若此計畫成真，也將有助於蘋果在中美關係持續緊張之際，加快新產品開發從中國大陸移出的步伐。

3位知情人士表示，討論的目的在於運用蘋果供應商在台灣的工程資源和生態系統，建立一個迷你實驗生產線用來驗證設備、並微調折疊式iPhone的製造參數及生產流程。一旦所有環節確定，蘋果將把這套流程複製到印度進行量產。此舉將縮短蘋果推出折疊式iPhone的學習曲線，並有助於確保在印度順利量產。

2位知情人士表示，蘋果供應商已看中台灣北部某地的一塊土地，作為尚在討論中的試驗生產線，並補充表示該計畫尚未最終確定，仍可能變動。他們也指出，台灣面臨土地與勞動力有限等挑戰，即便只是實驗線，仍需約一千名操作人員。

知情人士向日經表示，蘋果已告訴幾家供應商，預計推出折疊式iPhone將帶動整體iPhone需求，包括非折疊式機型。確保這款新型態產品順利生產，對蘋果實現明年的目標日益重要。

消息人士說，蘋果初步計畫2026年推出的下一代iPhone產品線生產約9500萬部，為近年來最高，較2025年增長逾10%。這將使明年所有型號的總產量超過2.4億部，約比今年增加10%。