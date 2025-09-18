快訊

金價自歷史新高回跌近1% 鮑爾談話引發獲利了結 油價收跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（17日）下跌，此前數據顯示美國柴油庫存增加引發對需求的擔憂，而且聯準會降息後警告就業市場疲軟加劇；黃金價格從創紀錄高點回落，因美元匯率在Fed主席鮑爾談話後反彈，金市也出現獲利了結賣壓。

油價收跌

布蘭特原油11月期貨收低52美分，跌幅0.76%，報每桶68.22美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨收跌47美分，跌幅0.73%，報64.05美元。

美國能源資訊局（IEA）周三表示，上周美國原油庫存急劇下降，出口大幅增加，進口驟降。但分析師表示，餾分油庫存的增加加劇了需求擔憂，並壓制了價格。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「看起來市場對柴油作出了反應，柴油是整個油品市場的軟肋。」

聯準會周三一如預期將利率下調25個基點，並表示將在年底前穩步降低借貸成本，以因應就業市場疲軟擔憂。

在供應方面，哈薩克國家能源公司Kazmunaygaz周三表示，該國於9月13日恢復了通過巴庫-第比利斯-杰伊漢輸油管道的石油供應。由於污染問題，上個月暫停了供應。

金價逆轉漲勢下跌近1% 鮑爾談話引發獲利了結

金價周三收跌近1%，從盤中稍早觸及的紀錄高點回落，市場參與者解讀聯準會主席鮑爾談話。

現貨黃金價格跌0.82%，至每英兩3,659.9美元，盤中稍早曾觸及紀錄高點3,707.40美元。本月迄今金價已上漲近6%。

美國12月黃金期貨收跌0.2%，報每英兩3,717.8美元。

聯準會宣布降息1碼後，鮑爾在談到利率前景時表示，未來將「逐次會議做決策」。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「聯準會釋放出不確定性訊號，鮑爾稱這是一次風險管理式降息，引發一些獲利了結，這完全可以理解。」

他說：「出現回檔，或者至少進入盤整狀態，是一種健康的走勢；我並不認為會出現特別深的回檔。除非金價跌破3,550美元這一主要技術支撐位，否則短期上升趨勢應該仍會保持完好。」

金價今年迄今已上漲39%。德意志銀行將明年金價預估上調至每英兩4,000美元，此前預估為3,700美元。

其他貴金屬方面，現貨銀下跌2.4%，至每英兩41.51美元；白金下跌2.2%，至每英兩1,360美元；鈀金下跌2.6%，至每英兩1,145.44美元。

