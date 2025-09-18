蘋果傳洽談在台灣建立折疊iPhone試產線 為明年印度量產做準備

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出洽談供應商在台灣建立折疊iPhone試產線，為明年印度量產做準備。美聯社
根據路透引述《日經新聞》18日的報導指出，蘋果公司已與供應商討論可能在台灣試產折疊式iPhone，目標在印度量產並於2026年推出。

報導指出，蘋果計劃在2026年推出新一代iPhone，目標產量約為9,500萬支，較今年增加逾10%。蘋果認為，推出市場期待已久的折疊機款，可能是實現這一目標的關鍵。

日媒報導引述的息人士表示，蘋果與供應商洽談的目標，是利用供應商在台灣的工程資源與產業生態系，在本地建立一條小型試產線，用於優化生產折疊式iPhone的設備測試、參數調整以及製造流程步驟。

一旦生產流程確定，將在印度複製該流程以實現量產。供應商已在台灣北部一座城市選定可能場地，用於設立試產線。

蘋果未立即回應路透針對上述報導置評的請求。

