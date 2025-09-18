Fed點狀圖：19個匿名小點點「劇透」未來利率 市場季季追更

聯準會（Fed）的點狀圖無疑是最受全球金融市場關注的圖表。自2012年1月以來，聯準會每隔三個月更新一次「點狀圖」，讓分析師忙得團團轉。不管聯準會本身是否希望如此，市場將這份點狀圖視為美國央行的利率預測。這也是一個重要但隱晦的線索來源，揭示聯邦公開市場委員會（FOMC）委員之間是否存在意見分歧。

點狀圖上畫了什麼？

市場將聯準會點陣圖視為美國央行的利率預測。彭博資訊

這張圖顯示聯準會官員對聯邦資金利率未來幾年走向的預測。FOMC每位成員都會給出對未來三年每年年末及更長期間內，利率合理區間的中值預測，每個人的預測代表圖上的一個「點」。投資人關注的是中值。聯準會理事會有七人，再加上12名地區聯邦銀行總裁，也就是說，最多有19位官員，會為點狀圖做出貢獻。

聯邦資金利率預測有何用處？

點狀圖首次出現是在2011年底，當時聯準會官員正考慮，如何讓市場為金融危機過後貨幣政策措施的轉變做好準備。時任聯準會主席的柏南克，以及先擔任柏南克副手、後來也擔任四年主席的葉倫均認為，點狀圖可以讓市場得以了解聯準會在當前政策決定以外的想法。FOMC利率聲明主要專注於當前的經濟狀況和即時的利率目標，儘管它們會隨著時間推移而演變，但有時可以被視作強有力的前瞻指引。

點狀圖為什麼重要？

點狀圖發生變化時，可以向投資人發出強有力訊息，表明美國央行打算放慢還是加快貨幣緊縮政策。同時，也可以用來凸顯聯準會官方與金融市場參與者的觀點差異。

看得出哪個點是由哪位官員提出的嗎？

不能，點狀圖不具名，因此無法判斷哪個預估是出自聯準會主席（儘管分析師會猜）。點狀圖的匿名性質也是它同時擁有批評者、也有支持者的原因之一。

批評者認為點狀圖的缺點還有哪些？

最大的問題也許是，點狀圖的預測不代表官方的共識預測。（聯準會工作人員曾探討過發布一個共識預測『點』，但官員們認為，要讓眾多觀點各異的官員之間達成共識非常困難）。每位成員可能基於不同的經濟模型或系列假設做出預測，這意味這些點缺乏一致性，也無法感知其背後思維。讓事情更複雜的是，雖然12位地區聯準銀行總裁都會給出預測，但每年僅五人有貨幣政策投票權。這引發點狀圖能否準確反映FOMC長期意圖的疑問。

聯準會領導層如何看待點狀圖？

可以說是見仁見智。2014年，葉倫在她擔任主席後第一場FOMC記者會上表示，人們不應該將點狀圖視為「委員會希望或正在向公眾傳達政策訊息的主要方式」。但到了2016年，官員將當年預測的升息次數從四次降至兩次後，葉倫告訴記者，點狀圖的變化「大致反映出對全球經濟成長預期路徑放緩」以及信貸條件收緊。2018年2月接替葉倫擔任聯準會主席的鮑爾經常淡化點狀圖的重要性，他在今年3月對國會議員表示，點狀圖不是「既定方案」。但有時候點狀圖也能幫聯準會的忙，比如去年6月，當時雖未升息，但點狀圖表明2023年稍晚還有可能升息，這有助於避免投資人因為猜測緊縮周期結束而過度狂歡。