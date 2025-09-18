美元在Fed主席談話後轉而上揚 鮑爾強調未來數月仍將依賴數據決定走向
美元在聯準會（Fed）降息後走弱，隨著主席鮑爾強調未來數月仍將依賴數據決定走向，美元迅速收復失地轉漲。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%，盤中一度下跌0.4%。
鮑爾周三把這次降息稱為在通膨和就業前景雙雙面臨風險之際所做的「風險管理」。
Fed周三降息25個基點，並預測今年還將再降兩次；新任理事米倫獨持異議，他主張這次降息50個基點。
美國公債殖利率逆轉跌勢；2年期殖利率上漲3.9個基點，至3.54%。
美元兌加幣升值0.3%，至1.3774，延續紐約時段上午加拿大央行宣布降息25個基點之後的漲勢。
加拿大央行把基準隔夜利率下調25個基點，至2.5%，自3月以來首度降息。
美元兌日圓升值0.2%，至146.76，原先一度下跌0.7%。
日本周三舉行的20年期公債標售出現自2020年以來最強需求，儘管國內政治存在不確定性，但更高殖利率仍吸引了投資人。
歐元兌美元下跌0.3%，至1.1832，Fed決策公布後一度觸及2021年以來的新高1.1919。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言