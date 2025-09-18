Fed 決策／都降息了 為何美債反而下跌？因為鮑爾沒暗示這一點

在聯準會（Fed）17日決議降息後，美債市場盤中一度勁揚，後來卻轉為下跌，凸顯出Fed主席鮑爾對債券交易人士潑了一盆冷水。原先投資人押注，央行將採取一連串降息以防止美國經濟陷入停滯。

雖然Fed一如預期地降息1碼，利率降至4%至4.25%的區間，而且預料今年還會有兩次同樣幅度的降息，但鮑爾表示，他並未放棄謹慎立場，依然留意通膨風險。決策官員也沒有屈服於美國總統川普要求更大幅度降息的壓力，唯一的異議、支持一口氣降息2碼者，是來自於才剛被川普任命為理事的白宮經濟顧問米倫。

債券交易人士認為，這樣的立場顯示，即使就業市場出現停滯跡象，貨幣政策路徑仍遠未確定。因此，Fed最初宣布利率決定後的美國公債短暫漲勢消退，在收盤時，10年期公債殖利率上揚6個基點，報4.09%，顯示公債價格下跌。

Brandywine全球投資管理公司投資組合經理Tracy Chen表示，「市場預期的大幅降息並非已成定局，這此次降息25個基點是一次保險式降息，一次風險管理式降息。」

自鮑爾上個月表示已準備再次降息以來，債市出現強勁反彈。一些交易人士甚至開始押注Fed年底前會恢復一口氣降息2碼的做法。

這也使得市場在會議召開前抱有高度期待，但同時埋下債市再度回檔的風險。自新冠疫情結束以來，債市已多次因Fed的舉動而措手不及。還有猜測認為，川普的施壓會導致Fed理事會出現分歧，促使部分成員主張更大幅度的降息。

鮑爾明確表示，他準備寬鬆政策以防範就業市場惡化。鮑爾雖然形容就業市場不再「非常穩固」，但也強調，Fed距離進入救火模式還很遠，仍須確保川普的關稅不會重新引發通膨，且決策官員依然處於「逐次會議評估」的狀態。

這些說法導致對Fed政策變化前景最為敏感的美國2年期公債殖利率上揚，勁升5個基點至3.55%，其他期限債券殖利率也出現類似漲勢。美元也走升。

凸顯19位官員利率預測落點的最新點狀圖預測中值顯示，今年還會降息兩次，明年降一次。相較下，6月的預測中值為今年全年降息2次、2026、2027年各降息1碼。

TCW Group全球利率共同主管貝克表示：「這算不上鷹派，但比市場預期的更為鷹派」，「Fed並沒有真正讓市場的定價合理化。關鍵在於，鮑爾仍把這次降息描述為風險管理式降息。他們並沒有暗示未來會採取一系列降息措施」。