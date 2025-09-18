台積電ADR漲0.3%創新高 連四日上漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（中央社）
台積電。（中央社）

台積電ADR周三（17日）上漲0.3%，續創歷史新高價位262.79美元，連四日上漲，較台北交易溢價24.9%。

美國股市那斯達克綜合指數標普500指數周三震盪收低，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾表明就業市場疲軟。

標普500指數小跌 6.41點，跌幅0.1%，至6,600.35點；那斯達克綜合指數跌72.63點，跌幅0.3%，至22,261.33點。道瓊工業指數上漲 260.42 點，漲幅0.6%，至 46,018.32 點。

費城半導體指數跌0.3%，自歷史新高回落。輝達（NVIDIA）跌2.6%。金融時報報導，中國最高網絡安全監管機構敦促大型科技公司不要購買輝達最新晶片。

台灣加權股價指數周三下跌191.39點收在25,438.25點。台積電（2330）跌1.2%收在1,265.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.78 +0.00 169.00 0.46

中華電 CHT 134.56 +0.45 134.50 0.05

台積電 TSM 1,579.37 +0.28 1,265.00 24.85

聯電 UMC 41.47 +1.02 41.45 0.05

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

相關新聞

Fed 決策／聯準會降息1碼 預測年底前再降兩次 鮑爾不再說就業穩健

聯準會（Fed）周三決議調降基準利率1碼，並預料今年還會再降兩次。決策官員認為，最近勞動市場轉弱的嚴重性高於通膨反彈的疑...

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底...

川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%

美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.2...

美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指...

Fed如預期降息…道瓊上漲260點 獲利賣壓拖累史指那指收跌

道瓊工業指數收盤走高，史坦普500指數在經歷動盪的一天後基本持平，因聯準會一如預期調降基準利率。聯準會主席鮑爾暗示此舉並...

甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

自從2023年AI浪潮興起以來，每隔一段時間，資本市場總有「一日暴富」的驚奇戲碼震撼登場。

