台積電ADR漲0.3%創新高 連四日上漲

台積電ADR周三（17日）上漲0.3%，續創歷史新高價位262.79美元，連四日上漲，較台北交易溢價24.9%。

美國股市那斯達克綜合指數和標普500指數周三震盪收低，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾表明就業市場疲軟。

標普500指數小跌 6.41點，跌幅0.1%，至6,600.35點；那斯達克綜合指數跌72.63點，跌幅0.3%，至22,261.33點。道瓊工業指數上漲 260.42 點，漲幅0.6%，至 46,018.32 點。

費城半導體指數跌0.3%，自歷史新高回落。輝達（NVIDIA）跌2.6%。金融時報報導，中國最高網絡安全監管機構敦促大型科技公司不要購買輝達最新晶片。

台灣加權股價指數周三下跌191.39點收在25,438.25點。台積電（2330）跌1.2%收在1,265.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.78 +0.00 169.00 0.46

中華電 CHT 134.56 +0.45 134.50 0.05

台積電 TSM 1,579.37 +0.28 1,265.00 24.85

聯電 UMC 41.47 +1.02 41.45 0.05

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價