那指、標普回落 費半結束九連漲 Fed降息沒給市場驚喜

美國股市那斯達克綜合指數和標普500指數周三震盪收低，聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾表明就業市場疲軟。

標普500指數小跌 6.41點，跌幅0.1%，至6,600.35點；那斯達克綜合指數跌72.63點，跌幅0.3%，至22,261.33點。道瓊工業指數上漲 260.42 點，漲幅0.6%，至 46,018.32 點。

費城半導體指數跌0.3%，自歷史新高回落。輝達（NVIDIA）跌2.6%，台積電ADR漲0.3%。金融時報報導，中國最高網絡安全監管機構敦促大型科技公司不要購買輝達最新晶片。

美國公債殖利率走高。根據Tradeweb的數據，基準10年期美國公債殖利率收在4.073%，高于周二的4.025%。黃金期貨下跌0.2%，至每英兩3,681.80美元。

Fed公布利率決策和經濟預測後，美股和債市最初雙雙上揚。但臨鮑爾開始記者會時，股市和債市開始回吐漲幅。

市場不溫不火的反應其實已在許多投資人和分析師的意料之中。在這次會議之前，不少交易者預料明年利率可能會降至3%以下——遠低於大多數Fed官員預測的水準。

高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)固定收益宏觀策略主管Simon Dangoor 評道：「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）多數成員現在的目標是今年再降息兩次，這表明委員會中的鴿派現在占上風。我們認為，需要通膨出現重大意外上行或勞動市場出現反彈，才能讓Fed偏離目前的寬鬆軌道。」

量化資產管理公司FolioBeyond的首席策略師兼基金經理Dean Smith認為，勞動市場還不夠疲軟，不足以成為降息的理由，「這清楚表明，來自政府的政治壓力正發揮影響力。Fed絕對應該維持利率不變」。

鮑爾表示，對Fed來說，「不存在無風險的路徑」，他把周三的決定稱做「風險管理」降息，並表示Fed現在採取的是逐次會議決議的模式。

巴克萊全球股票戰術策略主管Alexander Altmann表示，現代史上，當標普500指數處於歷史新高時，Fed降息的情況屈指可數 —— 前一次2024年11月、以及1996年1月。大盤其後表現各不相同：在其後三個月內，去年標普500指數區間震盪，而1996年則是走高。

Angeles Investments投資長Michael Rosen說：「鮑爾壓制了市場對更急進寬鬆路徑的熱情。他指出勞動市場疲軟，但表示更大幅度的降息將留待更嚴重的經濟狀況出現之時。」

經濟走強的前景提振金融股上漲1%。美國運通(AmericanExpress)漲2.7%，率道瓊工業指數上揚，高盛(Goldman Sachs)則上漲1.1%。

Lyft和Alphabet旗下Waymo宣布合作，將從明年開始推出自駕叫車車服務後，優步(Uber Technologies)股價下跌5%。Lyft飆漲13.1%，

人力資源軟體公司 Workday 上漲7.2%，有報導說維權投資人Elliott Management持有該公司逾20億美元股份。