Fed 決策／聯準會降息1碼 預測年底前再降兩次 鮑爾不再說就業穩健

聯準會（Fed）周三決議調降基準利率1碼，並預料今年還會再降兩次。決策官員認為，最近勞動市場轉弱的嚴重性高於通膨反彈的疑慮。

Fed主席鮑爾指出，勞動市場出現更多轉弱跡象，是這次決策降息的主因。在12月以來按兵不動的期間，決策官員始終擔心關稅引發的通膨壓力。

鮑爾在記者會說：「就業需求已經轉弱，最近新增就業數也低於維持失業率不變所需的水準。」他說：「我不能再說勞動市場非常穩健。」

Fed會後聲明也呼應這項疑慮，表明這次降息是「考量到風險平衡的變化」所做的決定。聲明中也不再形容勞動市場「依然穩健」。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以11票對1票通過，將聯邦基金利率目標區間調降至4%至4.25%。Fed 理事庫克和新上任的理事米倫都參與表決。米倫是唯一投下反對票的官員，他主張應降2碼。但對鮑爾而言，這是一場顯著勝利，因為先前經濟學家預期最多可能有四票反對。

理事沃勒和鮑蔓7月開會時主張降息，這次則和多數意見站在一起。

DWS集團美洲區投資長David Bianco說：「委員會展現團結一致，共同做出艱難的決定。」但他也說：「雖然整個FOMC看似聯手，但屋子裡還是有一位反對者。」

勉強過半的官員預料今年至少還會再降息兩次，這表示接下來10月和12月兩次會議都會降息。這些預測顯示，決策重心正逐漸轉向勞動市場的破口，而在重大政策轉折下，經濟前景更加難以判讀。

最新預測也顯示接下來的決策可能更具爭議：19位與會官員中，有7人預估今年不會再降息，另有2人僅預測還會降一次。多數官員也預期，依照目前對經濟成長仍算穩健、但稍微放緩的展望，明年恐怕不會再有太多降息空間。

展望未來利率走向，鮑爾態度謹慎，表示Fed現在處於「逐次會議決定」的情況。

鮑爾也持續表達對關稅帶來通膨壓力的憂心。他說：「我們的責任是確保一次性的物價上漲，不會演變成持續性的通膨問題。」

Santander美國資本市場首席經濟學家 Stephen Stanley說：「這不像是步入衰退前所展現的大規模寬鬆周期。接下來的路徑，大半要看經濟表現如何發展。」

Fed在聲明中承認，通膨「上揚，且仍然略高」，但也強調對就業的疑慮，指出失業率「略有上升」，「就業走下坡的風險增加」。

鮑爾形容這次決策是一次「風險管理式的降息」。美元聞聲止跌反彈，公債殖利率走高，其中5年期公債殖利率上升6個基點至3.65%。

更新的經濟預測認為今年還會再降息2碼，比6月多出1碼。2026年和2027年則各降1碼。其中一位官員預測，到今年12月政策利率將再降1.25個百分點。