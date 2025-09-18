Fed 決策／鮑爾說勞動市場是左右決策關鍵 五要點一次看

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾說：「我不能再說勞動市場非常穩健。」路透
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：

1. Fed預料今年還會降息兩次

聯準會（Fed）決策官員調降基準利率1碼，至4%至4.25%，並預料今年還會再降兩次。到2026年再降1碼，幅度略高於6月的預測。

2. 新成員米倫主張降息2碼

本周才宣誓就職的理事米倫是獨持異議的官員，他主張降息幅度應為2碼。

3. 聲明下修對勞動市場的描述

Fed聲明指出「就業成長已經放緩，失業率略有上升但保持在低檔」，「就業走下坡的風險上升」；同時也提到通膨率「上揚，且仍然略高」。

4. 上修經濟成長預測值

最新經濟預測中，決策官員小幅調高今、明年經濟成長成長展望，預料到分別成長1.6%和1.8%，高於先前的1.4%和1.6%，但也預測明年通膨將略為升高。

5. 鮑爾說勞動市場是左右決策關鍵

鮑爾在記者會強調勞動市場轉弱是決策的關鍵，他說：「我不能再說勞動市場非常穩健。」

美國股市標普500指數小跌0.1%，在鮑爾談話過後，美元轉升，美元指數（DXY）上漲0.4%。公債殖利率上升，其中5年期公債殖利率勁升6個基點至3.65%。

