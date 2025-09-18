美中有望達成TikTok協議 美議員憂中共持續發揮影響力
美國與中國據報導有望就短影音平台TikTok達成架構協議，將其所有權轉移到美國。美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾今天對此表達關切。
路透社報導，穆勒納爾（John Moolenaar）發表聲明指出：「根據初步報導，我擔心報導中的許可協議，可能讓新的TikTok仍須依賴字節跳動的演算法和應用程式，恐讓中國共產黨持續控制或發揮影響力。」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，美中雙方已就TikTok達成架構協議（framework deal），這套架構是為了轉成美國控制的所有權。
美國總統川普則提及，已與中國針對TikTok達成協議，有一群大公司有意收購，他將與中國國家主席習近平通話，確認一切事項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言