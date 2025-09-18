美中有望達成TikTok協議 美議員憂中共持續發揮影響力

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國與中國據報導有望就短影音平台TikTok達成架構協議，將其所有權轉移到美國。美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾今天對此表達關切。

路透社報導，穆勒納爾（John Moolenaar）發表聲明指出：「根據初步報導，我擔心報導中的許可協議，可能讓新的TikTok仍須依賴字節跳動的演算法和應用程式，恐讓中國共產黨持續控制或發揮影響力。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，美中雙方已就TikTok達成架構協議（framework deal），這套架構是為了轉成美國控制的所有權。

美國總統川普則提及，已與中國針對TikTok達成協議，有一群大公司有意收購，他將與中國國家主席習近平通話，確認一切事項。

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

