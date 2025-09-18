快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

Fed 決策／9月會議聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員會此次決議將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至4%-4.25%。路透
聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員會此次決議將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至4%-4.25%。路透

聯準會9月聲明全文如下：

近期指標顯示，上半年經濟活動增長有所放緩。就業成長已經放慢，失業率略有上升但保持在低檔。通膨率上揚，且仍然略高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險，並判斷就業走下坡的風險已經上揚。

為支持其目標並考量到風險平衡的變化，委員會決定將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至4%-4.25%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會將繼續減少其持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（波士頓聯準銀行總裁）柯林斯、（理事）庫克、（芝加哥聯邦儲準銀行總裁）古斯比 、（副主席）傑佛森、（聖路易聯準銀行總裁）穆薩林、（堪薩斯城聯準銀行總裁）施密德，以及（理事）沃勒。（理事）米倫投票反對，他主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間下調0.50個百分點。

相關新聞

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底...

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

英國廣播公司（BBC）17日報導，輝達執行長黃仁勳當天說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（...

美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指...

Fed如預期降息…道瓊上漲260點 獲利賣壓拖累史指那指收跌

道瓊工業指數收盤走高，史坦普500指數在經歷動盪的一天後基本持平，因聯準會一如預期調降基準利率。聯準會主席鮑爾暗示此舉並...

川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%

美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.2...

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

