Fed決策／鮑爾：就業不再「非常穩健」 降息目的為控管風險

美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，美國經濟風險平衡已改變，就業面臨惡化風險，這次降息是「風險控管式」降息。

鮑爾說：「勞動需求已減弱，就業機會最近增加的速度，似乎低於失業率維持穩定需要的平衡水準…我不能繼續以『非常穩健』來描述勞動市場。」

鮑爾指出，美國勞動供給和需求都大幅下降，其中需求降幅略大於供給，關稅不是導致就業市場降溫唯一因素，人工智慧（AI）崛起也可能是原因之一。鮑爾強調，勞動市場面臨的風險，意味Fed應走向中性。

物價方面，鮑爾預期關稅對通膨的影響將繼續加劇，貢獻核心PCE 0.3至0.4個百分點。鮑爾指出，預測顯示8月PCE將比去年同期上升2.7%，核心PCE升幅則會達到2.9%。