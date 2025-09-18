快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

Fed決策／鮑爾：就業不再「非常穩健」 降息目的為控管風險

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日在記者會上表示，Fed降息1碼是「風險控管式」降息。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日在記者會上表示，Fed降息1碼是「風險控管式」降息。歐新社

美國聯準會（Fed）17日降息1碼，是去年12月以來首次降息。Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，美國經濟風險平衡已改變，就業面臨惡化風險，這次降息是「風險控管式」降息。

鮑爾說：「勞動需求已減弱，就業機會最近增加的速度，似乎低於失業率維持穩定需要的平衡水準…我不能繼續以『非常穩健』來描述勞動市場。」

鮑爾指出，美國勞動供給和需求都大幅下降，其中需求降幅略大於供給，關稅不是導致就業市場降溫唯一因素，人工智慧（AI）崛起也可能是原因之一。鮑爾強調，勞動市場面臨的風險，意味Fed應走向中性。

物價方面，鮑爾預期關稅對通膨的影響將繼續加劇，貢獻核心PCE 0.3至0.4個百分點。鮑爾指出，預測顯示8月PCE將比去年同期上升2.7%，核心PCE升幅則會達到2.9%。

鮑爾 風險 美國

相關新聞

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底...

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

英國廣播公司（BBC）17日報導，輝達執行長黃仁勳當天說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（...

美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指...

川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%

美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.2...

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

川普關稅衝擊！日本出口連四降 銷美大減

日本和新加坡上月出口雙雙陷入萎縮，反映美國總統川普的關稅，持續使全球商務前景蒙上陰影，對仰賴與美貿易的國家影響尤大。

