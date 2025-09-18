Fed決策／官員意外團結 僅新理事米倫主張降息2碼

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）17日以11票贊成、1票反對通過降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，唯一投下反對票的是剛宣誓就職的理事米倫（Stephen Miran），他支持降息2碼。

7月主張降息的Fed理事鮑蔓（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller），原本都被視為可能支持降息2碼的官員，但這次都支持降息1碼，顯示至少目前看來，Fed內部意見分歧的情況沒有華爾街預期嚴重。

摩根資產管理全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）表示，Fed這次決策會議只出現一票反對票令人感到驚訝，展現Fed團結一致。