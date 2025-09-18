經濟快評：Fed降息1碼，後續動作仍不確定

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）17日會議決定降息1碼，新任理事米倫投下「異議」票，主張降息2碼，皆符合市場預估。會後聲明中有多處文字改動，凸顯Fed對就業與通膨的優先順序已經改變，從抑制通膨轉為支持就業，並以此作為降息1碼的理由。利率預測「點狀圖」也顯示，多數決策官員預測今年至少再降1碼，預測降息2碼及以上者勉強過半。

會後聲明中第一處改變，只是在一開頭將「雖然淨出口繼續影響數據」半句去掉，不再凸顯川普關稅的影響；此一改變並無實質意義，而是「給川普一個面子」。

第二，對通膨與就業的評估都有改變，而且都是負向。在就業方面，上次聲明的說法是「失業率仍位於低位，勞動市場仍然堅實」，這次則改成「就業增加已經放慢，失業率已小幅上升，但仍然位於低位」；在通膨方面，則由「通膨仍有些偏高」，改為「通膨已經上升，且仍然有些偏高」。言下之意，是兩項使命都面臨風險。

第三，Fed雖仍表示注意就業與通膨雙方面的風險，但新增了「並判斷就業向下的風險已經升高」半句，凸顯就業面風險較大。

第四，在降息一段文字中，增加了「鑒於風險平衡轉變」一語，顯然強調通膨與就業兩項風險，已經由「平衡」轉變為「就業面風險相對較大」，作為這次降息的理由。

在經濟預測方面，對今年失業率（4.5%）及通膨率（3.1%）的預測都不變。

最受關注的利率預測「點狀圖」，有諸多不尋常現象。首先，有1位官員預測今年內不會降息，但事實卻是這次就降1碼，這表示預測不降息的官員是地區性聯邦準備銀行的總裁，而他今年沒有投票權；其次，預測今年最多再降1碼的官員有9位，預測至少再降2碼的有10位，顯示「鷹、鴿」兩派壁壘分明；第三，各界原本預期除了米倫之外，現任理事沃勒與鮑蔓也可能投下「異議」票，主張降息2碼，但結果這兩人也同意只降1碼；第四，則是米倫預測今年利率將降到2.75-3.00%，這表示10月及12月總共將降息5碼，莫非他預測今年內將會發生重大震撼事件？

總結而言，Fed已經再度展開降息周期；但速度是快是慢，幅度是大是小，仍高度不確定。目前多數官員雖預測今年將再降2碼，但若後續經濟數據顯示通膨明顯升高，則降息速度又可能放慢。