Fed決策／Fed下修勞動市場評估 稱就業惡化風險已增加
在白宮過去數月持續大舉施壓降息後，美國聯準會（Fed）17日決議調降聯邦資金利率目標區間1碼到4%至4.25%，並預估今年底前將再降息兩次。Fed決策官員在會後聲明中指出，勞動市場走軟跡象日益增加，給予Fed去年12月以來首次降息的理由。
Fed下修對勞動市場的評估，認為就業成長已減速，失業率小幅上升，但仍維持在低水準，整體而言就業惡化風險已增加。另外，決策官員也承認通膨已升溫，仍處於相對高的水準。
