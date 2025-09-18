中國下令停止採購輝達AI晶片 美眾議長批北京加劇雙方緊張

英國媒體報導，中國國家網信辦已指示多家中企，停止採購輝達AI晶片。美國聯邦眾議院議長強生今天批評中國加劇雙方緊張關係，並直言中國為美國的「對手」。

英國金融時報（Financial Times）報導，3名知情人士透露，中國國家網信辦本週已指示包括字節跳動、阿里巴巴在內等多家中企，停止採購輝達（NVIDIA）的人工智慧（AI）晶片，並取消現有訂單，其中包括對其RTX Pro 6000D的測試和採購。

強生（Mike Johnson）今天接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時指出：「他們（中國）偷竊我們的智慧財產權。」

他還說：「他們完全不顧美國的商標法或其他保障公平貿易協議的規定。關係陷入緊張並不是美國的錯。」