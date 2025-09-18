中國下令停止採購輝達AI晶片 美眾議長批北京加劇雙方緊張

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

英國媒體報導，中國國家網信辦已指示多家中企，停止採購輝達AI晶片。美國聯邦眾議院議長強生今天批評中國加劇雙方緊張關係，並直言中國為美國的「對手」。

英國金融時報（Financial Times）報導，3名知情人士透露，中國國家網信辦本週已指示包括字節跳動、阿里巴巴在內等多家中企，停止採購輝達（NVIDIA）的人工智慧（AI）晶片，並取消現有訂單，其中包括對其RTX Pro 6000D的測試和採購。

強生（Mike Johnson）今天接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時指出：「他們（中國）偷竊我們的智慧財產權。」

他還說：「他們完全不顧美國的商標法或其他保障公平貿易協議的規定。關係陷入緊張並不是美國的錯。」

美國 關係 強生

相關新聞

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底...

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

英國廣播公司（BBC）17日報導，輝達執行長黃仁勳當天說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（...

美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指...

川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%

美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.2...

金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

川普關稅衝擊！日本出口連四降 銷美大減

日本和新加坡上月出口雙雙陷入萎縮，反映美國總統川普的關稅，持續使全球商務前景蒙上陰影，對仰賴與美貿易的國家影響尤大。

