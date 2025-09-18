Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
根據最新利率點狀圖，美國聯準會（Fed）今年預料總計將降息3碼，比6月預估的2碼來得多，但明、後兩年降息幅度都維持在1碼。路透
美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底聯邦資金利率目標區間中值可能落在3.625%，低於6月預測的3.875%，代表今年底前將再降息2碼，全年總計降息3碼，比6月預估的2碼來得多。

根據點狀圖分布，一名官員認為Fed這次不應降息，而且年底前也不該這麼做，六人預期9月降息後年底前不會再降，兩人預估將再降息1碼，九人預期再降息2碼。值得注意的是，一名官員對今年底聯邦資金利率目標區間中值的預測落在2.875%，代表該名官員預估Fed今年將降息6碼。

展望未來，2026年年底聯邦資金利率目標區間中值預估將落在3.375%，低於6月預測的3.625%，暗示Fed明年將降息1碼，與6月預測一致。2027年年底聯邦資金利率目標區間中值可能為3.125%，也低於6月預估的3.375%，暗示Fed 2027年將降息1碼，也與6月預測相同。

Fed也首度提供2028年預測，點狀圖顯示2028年年底利率中值預料將落在3.125%，代表2028年不會降息，長期利率預估值維持在3%。

經濟預測方面，Fed將今年實質國內生產毛額（GDP）成長率預測從1.4%上修至1.6%，明年預估值從1.6%上修至1.8%，2027年成長展望也從1.8%調升至1.9%，2028年成長率估為1.8%。

通膨部分，2025年核心PCE通膨預估值為3.1%，與6月持平，2026年預估值從2.4%上修至2.6%，2027年預估值也維持在2.1%，2028年核心PCE通膨則估為2%。

美國今年失業率預估值維持在4.5%，2026年預估值從4.5%下修至4.4%，2027年預估值也下修0.1個百分點至4.3%，2028年失業率預估為4.2%。

