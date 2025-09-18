聽新聞
川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%
美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，符合市場預期，是去年12月以來首次降息。
這也是川普1月重返白宮以來Fed首次降息，但降息1碼可能不足以滿足川普。川普近來持續嚴厲批評Fed，指控Fed降息速度太慢。川普15日在社群媒體平台Truth Social上表示，Fed降息幅度必須「比他想得還大」。
Fed主席鮑爾訂美東時間17日下午2時30分（台北時間18日凌晨2時30分）舉行記者會。
