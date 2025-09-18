金價還會上衝？美銀德銀齊聲喊多：明年上看4,000美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美銀表示，若現行的貨幣政策、通膨和投資人情緒維持，金價還有上行空間，明年第2季上看4,000美元。路透
美銀表示，若現行的貨幣政策、通膨和投資人情緒維持，金價還有上行空間，明年第2季上看4,000美元。路透

國際現貨金價16日一度突破3,700美元大關，再創歷史新高，在17日美國聯準會（Fed）利率決策出爐前則回檔整理，不過美銀與德銀分析師均看好金價明年有望繼續上攻，且攻破4,000美元大關。

美國銀行（BofA）大宗商品策略師預測，明年第2季黃金均價將攀抵每英兩4,000美元。德意志銀行17日也調高預測，估計明年黃金均價將達4,000美元，主要受益於有利的外匯和利率環境。

現貨金價16日收漲0.3%至每英兩3,689.98美元，盤中曾觸及紀錄高點3,702.95美元。

美銀另表示，評估金價歷史紀錄時，角度很重要。原因在於，若把黃金視為全球股市的一部分，金價漲勢其實不如表面的顯著，且「遠低於」過去高點。

目前全球黃金產業總市值略高於5,500億美元，是2011年和2020年高峰的近兩倍，但僅占全球市場總市值的0.39%，比重和2011年相當，但遠不如2011年的0.71%。若回到後者水準，黃金總市值有望達到約9,900億美元。

另外，黃金類股未來12個月（NTM）的價值倍數（EV/EBITDA）為11倍，遠低於2020年的高點15.4倍；股價淨值比（P/NAV）則為1.88倍，也不如2020年的2.27倍。

對市場觀察家而言，金價近期走揚並非故事全貌，從基本面來看，這波漲勢還不能與之前的高峰相提並論，「歷史高點」必須放在脈絡下檢視。

金價 黃金 美國

延伸閱讀

深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

金價再創新高 鋁價走揚

期貨商論壇／黃金期 短線操作

金價再刷新高紀錄 每英兩近3,690美元！Fed降息預息升溫、美元走弱

相關新聞

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

英國廣播公司（BBC）17日報導，輝達執行長黃仁勳當天說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（...

美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指...

WTO：AI將促全球貿易轉型 亦恐加深全球財富鴻溝

世界貿易組織（WTO）在17日發布年度報告，預測人工智慧（AI）將在2040年前，提高商品及服務的交易價值逾40%，但也...

WTO：AI降成本增生產力 可望提高全球貿易價值近40%

世界貿易組織（WTO）今天表示，2040年以前，人工智慧（AI）可望透過降低成本與提高生產力，使全球貿易價值增加近40%

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示美國總統川普8月簽署的行政命令，將有助於推升黃金、白銀、比特幣...

美銀美林調查：多頭氛圍濃厚 但未見引發反向賣出訊號

根據彭博資訊等外電新聞援引，9月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並為2月以來高點、對全球經濟前景的預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。