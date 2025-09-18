金價還會上衝？美銀德銀齊聲喊多：明年上看4,000美元

國際現貨金價16日一度突破3,700美元大關，再創歷史新高，在17日美國聯準會（Fed）利率決策出爐前則回檔整理，不過美銀與德銀分析師均看好金價明年有望繼續上攻，且攻破4,000美元大關。

美國銀行（BofA）大宗商品策略師預測，明年第2季黃金均價將攀抵每英兩4,000美元。德意志銀行17日也調高預測，估計明年黃金均價將達4,000美元，主要受益於有利的外匯和利率環境。

現貨金價16日收漲0.3%至每英兩3,689.98美元，盤中曾觸及紀錄高點3,702.95美元。

美銀另表示，評估金價歷史紀錄時，角度很重要。原因在於，若把黃金視為全球股市的一部分，金價漲勢其實不如表面的顯著，且「遠低於」過去高點。

目前全球黃金產業總市值略高於5,500億美元，是2011年和2020年高峰的近兩倍，但僅占全球市場總市值的0.39%，比重和2011年相當，但遠不如2011年的0.71%。若回到後者水準，黃金總市值有望達到約9,900億美元。

另外，黃金類股未來12個月（NTM）的價值倍數（EV/EBITDA）為11倍，遠低於2020年的高點15.4倍；股價淨值比（P/NAV）則為1.88倍，也不如2020年的2.27倍。

對市場觀察家而言，金價近期走揚並非故事全貌，從基本面來看，這波漲勢還不能與之前的高峰相提並論，「歷史高點」必須放在脈絡下檢視。