WTO：AI將促全球貿易轉型 亦恐加深全球財富鴻溝

世界貿易組織（WTO）在17日發布年度報告，預測人工智慧（AI）將在2040年前，提高商品及服務的交易價值逾40%，但也警告若欠缺妥適當政策，則有可能加劇經濟不平等。

WTO在這份「世界貿易報告」中指出，更低的交易成本，及增強的生產力，將在2040年前帶動貿易及國內生產毛額（GDP）大幅增長。在多種預估情境下，全球貿易預估將成長34%-37%，全球GDP也預期可增長12%-13%。

WTO副秘書長希爾（Johanna Hill）表示：「在益趨複雜的貿易環境裡，AI可能成為貿易的一大亮點」。

希爾承認目前世界貿易體系的動盪，也指出，AI正重塑全球經濟及國際貿易的未來，有潛力使貿易成本下降，並提高生產力。

報告強調，企業在物流、規範遵循及溝通的成本可能減少：「由AI驅動的翻譯技術，能使溝通更迅速、更符合成本效益，特別將嘉惠小型生產者及零售業者，使其得以擴張至全球市場。」像這樣的進展，可望幫助低收入國家增加多達11%出口，使其改善數位基礎設施。

從半導體、電腦到化學產品，使AI得以運作的實體商品，在2023年的貿易額達到2.3兆美元，但更龐大的未來利益，將來自於AI驅動商品貿易及數位服務的能力。

但報告也示警，若欠缺有目標的投資，以及包容政策，AI有可能加深目前已存在的分化。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示：「AI有可能深化、而非減少不平等。」報告也指出：「AI進展及部署的效果，正引發疑慮，許多勞工、甚至是整個經濟體，都可能被遺落在後。」

根據WTO統計，少量生產關鍵AI硬體的公司，掌控了超過80%的全球晶片市場，而如鎵、鍺等用於半導體的關鍵稀有礦物的開採，也都集中於少數幾個經濟體。

該報告模擬發現，至2040年前，較貧窮經濟體若無法跟上，其收入成長幅度將為8%，相較之下，高所得經濟體的收入則將增長14%。但倘若低收入國家能縮減一半的「數位基礎設施鴻溝」，更廣泛使用AI，則「收入增長可能達到15%」。