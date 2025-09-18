金融時報：TikTok賣美方 字節跳動授權保留演算法

美國總統川普十六日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計十九日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。英國金融時報報導，北京方面表示，美國TikTok出售給美方投資者後，仍將以母公司字節跳動授權方式使用中國演算法。

根據美中達成的基本框架共識，中國字節跳動旗下短影音平台TikTok美國業務將被一個投資者財團收購，成員包括甲骨文、創投公司Andreessen Horowitz和私募股權投資公司銀湖資本。此外，美國總統川普已下令TikTok美國業務出售期限延至十二月十六日，以敲定將資產轉移事宜。

華爾街日報報導，新協議將創造一個美國實體來營運這款程式，美國投資者持有約百分之八十股權，字節跳動持有剩餘股權，美國政府將指派一名董事，甲骨文將繼續為TikTok在美國提供雲端服務。

路透指出，新協議基本內容與四月商定的版本類似，包括字節跳動保留最大單一股東地位，持股比率為百分之十九點九，略低於美國對TikTok「不賣就禁」法律規定的百分之廿門檻。

中國國家網信辦副主任王京濤十五日指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就「通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營」、「算法等知識產權使用權授權」等方式解決TikTok問題，達成基本共識。

自川普首度執政以來，TikTok強大的ＡＩ推薦演算法一直是其提供個人化成癮性影音的核心技術，卻也引發美國國安鷹派疑慮，擔心該演算法可能遭操縱，用來推送中國宣傳或極端內容，因此成為地緣政治拉鋸戰核心。

北京更對該演算法實施出口管制，以阻止美方強制要求出售。

美國官員堅稱，任何交易必須確保TikTok的推薦演算法與字節跳動完全切割，並警告若持續合作，可能讓中國持續影響美國用戶看到的內容。一位字節跳動的亞洲投資者表示，新成立的美國TikTok實體將至少部分使用中國演算法，但會在美國以當地用戶數據進行訓練。

這位投資者說：「北京的底線是授權協議，希望被看作是向美國和世界出口中國技術。」一位接近交易的美國顧問說：「經過這一切，中國仍將保留演算法。」