華爾街日報解析：此次Fed會議 最詭譎的一次

美聯準會（Fed）即將於台北18日凌晨2時宣布利率決策，華爾街日報形容這次會議是「多年來最詭譎的一次」，彭博則直指這在Fed史上「前所未見」。

市場幾乎篤定這次開會會降息1碼（0.25個百分點）， 所謂「詭譎」，在開會之前即已出現。美國總統川普以涉嫌房貸資料不實為由，將Fed理事庫克免職，但聯邦上訴法院本周已裁決，庫克得以繼續參與決策。

同時，白宮經濟顧問米倫經參院同意接任另一席懸缺的Fed理事，16日上午已宣誓就職，隨即成為FOMC表決成員。

所謂「前所未見」，是因為美國「1935年銀行法」1936年3月1日生效以來，未曾出現總統經濟團隊成員（米倫並未辭去經濟顧問委員會主席一職），直接參與央行的政策辯論並對利率決策進行表決。

川普不斷敦促Fed大幅降息，並要求Fed「接手」鮑爾職權。他16日告訴記者，雖然利率決策由Fed「自行決定」，但「他們應該聽聽像我這樣的聰明人」。直到利率決策出爐前幾個小時，美國總統貿易與製造業資深顧問納瓦羅仍在施壓，表示Fed這次應降息2碼，下次會議也要再降2碼。納瓦羅稱，基準利率至少高出4碼。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，有投票權的Fed官員中，若有三位以上提出異議，通常意味對Fed領導層有嚴重質疑，但在這場會議中，反而反映的是政治角力。

正如哈佛大學經濟學者、前IMF首席經濟學家羅格夫直言：「這不是一個正常時刻，因為川普把這變成一場Fed主席的選美比賽。」