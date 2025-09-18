韓內容產業順差 創高
受韓國流行音樂（K-pop）熱潮帶動，南韓內容產業今年上半貿易順差創25億美元新高，以音樂和遊戲產業貢獻最大。
根據南韓央行17日公布的「知識服務貿易統計」報告，內容產業今年上半出口額由去年下半的19.8億美元，增加26%至57.8億美元，進口額為32.8億美元，貿易順差達25億美元，寫2010年有紀錄以來最佳半年度。順差規模以遊戲產業的22.6億美元、音樂產業的5.6億美元和廣播錄影達3.6億美元，最為顯著。
南韓央行消息人士表示，「內容產業持續成長，維持上行趨勢」。南韓內容產業自2011年來，每年出口額均大於進口。
相較下，今年1-6月整體知識服務（含文化、資訊、知識）的貿易逆差寫45.3億美元，大於去年下半的37.6億美元，主因專業和商業服務逆差達44.8億美元，智慧財產授權費逆差達24.5億美元，雙雙擴大。
央行表示，逆差擴大主因為「技術授權費增加，且本土企業向海外企業外包更多研發項目，且南韓民眾大量自海外購買並訂閱遊戲、線上影音服務（OTT）和人工智慧（AI）等應用程式」。
然而，包含韓流、韓劇和其他內容的文化與休閒服務，則寫4.4億美元順差。
