印尼央行意外降息1碼

印尼央行再次意外降息，在投資人擔心印尼政府財政紀律下，央行為提振經濟照樣降利率，加深市場對央行獨立性的質疑。

印尼央行17日宣布，7天期附賣回利率調降1碼（0.25個百分點）至4.75%，是去年啟動降息循環以來第六次降息，基準利率如今降到2022年來最低。路透訪調31位經濟學家一致認為，繼7月降息後，8月利率將維持不變。

央行總裁瓦瑞耀表示，央行必須在維持印尼盾匯率穩定與支持成長之間找到平衡點，往後仍會評估進一步降息空間。

瓦瑞耀在線上記者會上說：「我國經濟成長仍低於潛能，所以有必要刺激需求。」他還表示，央行「不遺餘力」支持經濟成長，同時維持金融市場穩定。

媒體普遍報導，為配合總統普拉伯沃振興經濟，印尼央行獨立性可能被削弱，甚至改變法定職責。瓦瑞耀未提及此事，只強調將與政府合作。

他說：「隨著政府與央行政策綜效增強，今年下半年成長可望改善。」

央行降息後，印尼股市17日創新高，印尼盾小幅挺升。印尼盾是今年表現最差的亞洲新興貨幣之一，對美元貶值2%，反映對印尼財政和央行獨立性的顧慮。

8月下旬以來，印尼各大城市示威抗議與動亂頻仍，已讓金融市場不安，備受尊敬的財長英卓瓦蒂上周突遭革職使情況惡化。

