川普關稅衝擊！日本出口連四降 銷美大減

日本和新加坡上月出口雙雙陷入萎縮，反映美國總統川普的關稅，持續使全球商務前景蒙上陰影，對仰賴與美貿易的國家影響尤大。

日本財務省17日公布，8月出口較去年同期減少0.1%，以汽車和鋼品降幅最大，並為連續第四個月下滑，但降幅優於市場預期。其中對美國出口額驟降13.8%，減幅寫逾四年之最；對陸出口也減0.5%，但對歐洲出口成長5.5%。

全球企業持續承受川普貿易政策衝擊之際，日本出口再度下滑，恐讓該國依舊脆弱的經濟成長面臨風險。日本對美汽車出口持續重摔，8月衰減28.3%，但比跌幅較7月略為收斂。汽車是日本去年銷美最大宗出口品。

日本整體貿易收支出現赤字，逆差達2,425億日圓（約17億美元）。進口也衰減5.2%，甚於市場預估的4.1%。

農林中金總合研究所的首席經濟學家南武志說，美國對日本汽車等設下的新關稅為15%，問題是日企未來要如何因應；其他業者或許也得刪減成本，來吸收關稅衝擊，若是如此，獲利將減，中小型企業會承壓，難以提高薪資。

儘管美日已達成貿易協定，但川普關稅仍打亂商務。美國7月底同意將日本汽車的關稅稅率，從27.5%調降至15%，但要等到9月16日才正式生效。日銀（日本央行）尋找機會緩步升息時，企業財務受創，可能是日銀的棘手問題。

另一方面，新加坡出口持續下滑，電子和非電子類產品都受到美國關稅衝擊。8月非石油本地出口年減11.3%，遜於市場預期；7月修正後也年減4.7%。新加坡企業發展局重申，正關注關稅後果，若局勢惡化，也許會調整2025年的非石油出口展望。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家指出，8月數據弱於預估，可能是關稅生效前的最後拉貨潮消退，並說7、8月貿易數據，讓她更加認為星國第3季國內生產毛額（GDP），經季節調整後將陷入季減。星展經濟學家也說，儘管美國對星國的關稅稅率維持在10%，但8月起星國貿易夥伴的關稅提高，可能透過供應鏈傳輸至該國，壓抑星國的外部出口需求。