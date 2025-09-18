Rivian喬治亞州廠 動工

美國電動車廠Rivian延宕多時的50億美元喬治亞州工廠終於動工，雖然此時在美國建造電動車工廠似乎時機不妙，但對該公司來說，如今是須孤注一擲的時刻。

美聯社報導，Rivian 16日在亞特蘭大東部舉行新廠動土儀式，儘管美國總統川普已取消電動車減稅優惠。9月30日起，買家不再享有每輛車最高7,500美元優惠。

這座工廠的興建計畫首次宣布是在2021年，這也將是Rivian轉虧為盈的重要關鍵。該車廠目前在伊利諾州已有一座工廠，今年預期交車量為4至4.6萬輛。

但如果Rivian明年開始生產的新休旅車R2大賣，加上若Rivian又成功生產出更小尺寸的R3休旅車，該車廠將需要更多產能。Rivian執行長史卡林吉（RJ Scaringe）表示，喬治亞廠將可從2028年起每年生產20萬輛車，是「我們成長的基石」。Rivian也計劃在第二階段再增加20萬輛產能。

美國電動車銷售成長不斷放緩。據Cox Automotive，今年上半年銷售僅增長1.5%。特斯拉同期市占率已下滑至約45%，但Rivian的市占率仍只有3%。

