英製藥巨擘葛蘭素史克對美大投資 嬌生、AZ等也有計畫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）16日宣布，未來五年將向美國投資300億美元。（路透）
英國製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）16日宣布，未來五年將向美國投資300億美元。美國總統川普不斷威脅要對進口藥品課徵關稅，而GSK去年半數營收來自美國市場。面對關稅威脅，藥廠積極遊說維持藥品免稅待遇，同時透過投資承諾，試圖說服川普放棄加徵關稅，或至少減輕衝擊。

美國總統川普16日表示，美國政府對進口半導體及藥品祭出的關稅稅率，可能會比進口汽車的25%稅率還要高，因為晶片與製藥業者的「利潤空間更大」。  

川普上月曾稱，美國政府擬對半導體產品徵收約100%關稅，對進口藥品則會先徵收「小額」關稅，接著在未來一年內調升至150%，之後進一步提升至250%。

路透報導，葛蘭素史克這項最新投資計畫，包括投入12億美元於賓州費城郊區興建一座生物製劑工廠，生產呼吸系統疾病與癌症的新藥，預計2026年動工。該公司還將對現有的五處美國廠進行AI與先進數位技術升級。

GSK預估，五年內，美國將成為該公司全球範圍內最重要的研發與臨床試驗基地。無論是研究數量、試驗據點，還是參與的受試者人數，都將居其全球布局首位。

另外，美國藥廠禮來（Eli Lilly）同日也宣布，將於維吉尼亞州里奇蒙市西部新興建耗資50億美元的生產基地，專門生產單株抗體與生物共軛體等複雜類型藥物。該廠是禮來在美規劃的四處新生產基地之一，也屬於2月公布的270億美元資本支出計畫範疇。

多家大藥廠今年都做出類似承諾：嬌生承諾未來四年在美投入550億美元於生產、研究與技術；阿斯特捷利康（AZ）則誓言，2030年前在美投資500億美元擴建新廠與研發設施。

美國 川普 藥品

