豐田汽車衝產能擴大削減閒置零件 活化工廠空間

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
豐田汽車（Toyota）正擴大削減閒置零件的計畫，藉活化工廠空間大幅推升產能。（美聯社）
豐田汽車（Toyota）正擴大削減閒置零件的計畫，藉活化工廠空間大幅推升產能。（美聯社）

豐田汽車（Toyota）正擴大削減閒置零件的計畫，藉活化工廠空間大幅推升產能，顯示這家全球最大車廠正力行「改善」原則，以確保競爭力。

自2023年來，豐田在日本海內外十座工廠，執行名為「Area 35」的生產效率改善計畫，部分案例的閒置零件數量銳減80%、平均釋放出35%的工廠空間，已使日本年產能增加8萬輛。豐田今年計劃將「Area 35」擴大推行至18個工廠，將更多日本工廠，以及捷克、加拿大、美國田納西的廠房納入。

豐田每年生產與銷售約1,000萬輛車，在全球營運54個汽車組裝廠，光日本就有大約6萬家企業隸屬其供應鏈。

一輛車約由3萬個零件組成，豐田要在銷售、生產與研發中心追蹤這麼多零件相當困難，導致幾乎相同或閒置零件大量占用庫存空間。豐田中型車公司總裁上田泰史說，「Area 35」聚焦於是否確實活用資產，藉由檢驗工廠現況，能在投資新設施外，釋放出更多生產空間。

他說，豐田已削減個別車型的零件數量，透過「Area 35」計畫可綜觀全局，找出問題點。這項計畫由大約40人的辦公室團隊執行，結合來自銷售、研發、採購、生產部門的代表。

豐田副社長宮崎洋一說，這不僅僅涉及減少零件數，「我們為自家車輛推出許多不同版本，有些銷售慘淡」，透過「Area 35」，「我們可以正確了解（客戶）需求，將車款與零件調整到合適數量。」

豐田的工廠先聚焦擋風玻璃、線束、頭燈等大型零件，以豐田元町廠為例，光儀表板線束就有101個料號，其中42個從未使用。將這些零件整合有助於精簡研發與生產過程，同時也提供員工休息空間，改善了作業環境。

除燃油車外，豐田已轉為執行包含油電車、電動車、燃料電池車等更全面策略。該公司預期2026年度的研發支出將增加3%至1.37兆日圓（92.8億美元）、資本支出跳增8%至2.3兆日圓（約157億美元），雙雙寫下歷史新高。

