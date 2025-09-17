美股早盤／Fed決策前夕三大指數分歧 Nvidia傳遭陸封殺跌逾2%

在投資人準備迎接美國聯準會（Fed）貨幣政策決策及更重要的政策展望之際，美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指數幾乎持平，道瓊工業指數漲近300點，那斯達克綜合指數下挫。

標普500指數17日早盤微跌0.03%，報6,605.03點，道瓊工業指數漲293.93點或0.64%至46,051.83點，那斯達克指數跌至22,261.69點，跌幅約0.3%。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，中國大陸已禁止該國科技公司採購輝達（Nvidia）晶片，輝達股價17日早盤應聲跌2.4%，報170.66美元。台積電ADR 17日早盤先漲後跌，下挫約0.1%至261.86美元。

儘管通膨持續高於Fed 2%目標，隨著勞動市場降溫跡象浮現，交易員仍幾乎普遍預期Fed 17日將降息1碼。決策官員也將透過市場密切關注的「點狀圖」，就未來利率展望提供其他線索。另一方面，投資人也將關注Fed是否有決策官員對政策抱持異議。

根據芝商所集團（CME）FedWatch工具，交易員押注Fed降息1碼機率達到96%，降息2碼機率僅4%。