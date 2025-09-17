WTO：AI降成本增生產力 可望提高全球貿易價值近40%

快訊

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導
世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉。（歐新社）
世界貿易組織（WTO）今天表示，2040年以前，人工智慧（AI）可望透過降低成本與提高生產力，使全球貿易價值增加近40%。

法新社報導，WTO在最新年度「世界貿易報告」（World Trade Report）中指出，儘管美國對其貿易夥伴大幅加徵關稅，使全球貿易體系陷入混亂，但AI是為數不多的亮點之一。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出：「AI在促進貿易方面潛力大，能透過降低貿易成本與重塑商品生產與服務的方式來推動成長。」

她說，WTO的模擬顯示，AI可能使商品與服務出口較目前趨勢增加近40%。

然而，一如AI恐對勞動市場造成衝擊，若缺乏適當政策，低收入國家恐無法把握機會。

伊衛拉指出：「一個重要的問題是，AI能否為所有人帶來機會，還是會加深現有的不平等與排斥。」

WTO經濟學家推算，低收入經濟體若無法縮小數位落差，2040年以前，他們的所得僅能增加8%，遠低於高收入經濟體的14%。

然而，若能將數位基礎建設落差縮小50%，並更廣泛採用AI，低收入國家則可實現與高收入國家相當的所得。

伊衛拉說：「在正確結合貿易、投資與配套政策的情況下，AI能為所有經濟體創造新的成長機會。」

