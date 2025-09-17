快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

傳中國禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
輝達執行長黃仁勳7月16日在北京受訪。法新社
輝達執行長黃仁勳7月16日在北京受訪。法新社

英國廣播公司（BBC）17日報導，輝達執行長黃仁勳當天說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（AI）晶片，他感到失望。

黃仁勳說，會對中方動作耐心以對，「我們有很多地方不能去，這沒關係」。他也說，會在美國試圖解決地緣政治問題的同時支持美國。

英國金融時報17日稍早引述3名知情人士報導，中國網路監管機構已禁止該國幾家最大科技公司購買輝達AI晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（CAC）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

知情人士說，幾家公司先前曾指出，將訂購數萬個輝達為中國特製的RTX Pro 6000D，並已開始與輝達伺服器供應商進行測試和驗證工作。收到CAC的指令後，這些公司則告訴其供應商要停止相關工作。

這次禁令超出中國監管機構先前針對H20的指導方針。H20是輝達另一款廣泛用於AI的中國特供版晶片。

