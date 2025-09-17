富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示美國總統川普8月簽署的行政命令，將有助於推升黃金、白銀、比特幣這三種資產。

他說，據其貴金屬產業友人謝克曼（Andy Schectman）所述，川普已在上月7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。

他寫道：「正如你們一些人所知，我不投資共同基金或ETF。在我看來，共同基金和ETF是『輸家』在玩的。」

「川普的新行政命令，替『更聰明』、也更『老練』的投資人打開大門，讓他們能在401（k）架構下，加入另類投資標的，例如房地產、私募股權與債務、加密貨幣，以及貴金屬。」

「這對『老練投資人』而言是好消息，但川普的新行政命令也意味著投資人必須更聰明、更謹慎。」

「如果你不願意『學習』、不願意做『功課』，那麼對一般散戶夫妻檔投資人而言，最好還是乖乖持有『平淡乏味』的共同基金和ETF。」

「我很高興，因為川普的新行政命令把投資人看作『成年人』，讓我的黃金、白銀和比特幣更有價值。」