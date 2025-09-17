富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示美國總統川普8月簽署的行政命令，將有助於推升黃金、白銀、比特幣這三種資產。
他說，據其貴金屬產業友人謝克曼（Andy Schectman）所述，川普已在上月7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。
他寫道：「正如你們一些人所知，我不投資共同基金或ETF。在我看來，共同基金和ETF是『輸家』在玩的。」
「川普的新行政命令，替『更聰明』、也更『老練』的投資人打開大門，讓他們能在401（k）架構下，加入另類投資標的，例如房地產、私募股權與債務、加密貨幣，以及貴金屬。」
「這對『老練投資人』而言是好消息，但川普的新行政命令也意味著投資人必須更聰明、更謹慎。」
「如果你不願意『學習』、不願意做『功課』，那麼對一般散戶夫妻檔投資人而言，最好還是乖乖持有『平淡乏味』的共同基金和ETF。」
「我很高興，因為川普的新行政命令把投資人看作『成年人』，讓我的黃金、白銀和比特幣更有價值。」
BIG NEWS: According to friend Andy Schectman….on August 7, 2025….President Trump signed an Executive Order “Democratizing Access to Alternative Investments for 401k Investors.”— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 17, 2025
As some of you know I do not invest in mutual funds or ETFS. To me Mutual funds and ETFS are for…
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言