OpenAI執行長指AI熱潮恐泡沫化 瑞銀分析師看法不同

中央社／ 台北17日電
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近期警告人工智慧（AI）產業熱潮正在泡沫化，有人可能損失慘重。 路透
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近期警告人工智慧（AI）產業熱潮正在泡沫化，有人可能損失慘重。瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞對此抱持不同看法，她認為目前AI投資尚未看到放緩跡象，重要且正面指標是美國大型雲端服務供應商（CSP）因為投資AI，帶動業務成長速度加快，顯示AI投資報酬率良好。

她進一步解釋，2024年、2023年市場都曾出現AI泡沫化與否的討論，目前看起來，至少未來6到12個月AI伺服器產能仍然不足，「應該還可以再走一段時間」，仍看好AI產業前景。

2025瑞銀證券台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit）從9月15日至17日在台北舉行，林莉鈞等多名瑞銀分析師今天出席媒體說明會，分享產業最新趨勢。

展望明年AI產業整體成長，林莉鈞抱持樂觀看法，預期繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）的成長都能夠維持。

她說，目前AI投資週期預計還有好幾年的機會，尚未看到放緩跡象。一個重要的正面指標是美國大型雲端服務供應商（CSP）因為投資AI，業務成長的速度確實正在加快，顯示AI投資報酬率良好。

林莉鈞說，未來幾年半導體產業的投資領域將更加多元，包含3D堆疊、手機元件封裝及面板級封裝等，整體產業投資將持續增加。

根據她的預估，不含記憶體的全球半導體產業營收今年成長率約14%，明年將加速至17%，成長動能主要來自AI領域的持續強勁表現，同時傳統手機和個人電腦（PC）市場明年也可能出現復甦機會。

針對美國半導體232條款調查結果即將出爐，林莉鈞認為影響有限，美國最大的手機品牌和另一家Android手機廠都有機會豁免關稅，伺服器也因為「美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）」可豁免關稅，不受影響。

不過，林莉鈞提到，美國關稅對PC產業的具體影響還不明確，取決於主要PC廠商與美國政府的協商結果，以及他們是否能提出令美國政府滿意的供應鏈布局計畫。

