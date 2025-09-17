金融時報：中國禁科技公司購買輝達AI晶片 陸企已停止測試

英國金融時報17日引述3名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止該國幾家最大的科技公司購買輝達人工智慧（AI）晶片。本周，中國國家互聯網信息辦公室（CAC）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

知情人士說，幾家公司先前曾指出，將訂購數萬個輝達為中國特製的RTX Pro 6000D，並已開始與輝達伺服器供應商進行測試和驗證工作。收到CAC的指令後，這些公司則告訴其供應商要停止相關工作。

這次禁令超出中國監管機構先前針對H20的指導方針。H20是輝達另一款廣泛用於AI的中國特供版晶片。此前，中國監管機構已認定該國國產晶片，達到與在中國使用的輝達型號相當的性能。

北京正向中國科技公司施壓，以提振該國本土半導體產業並打破對輝達的依賴，以利其在AI競逐與美國競爭。其中一家科技公司的一名高層說，前述訊息如今響亮明確；早前人們曾希望地緣政治局勢若得改善，輝達的供應將恢復，現在則在全力打造國內系統。

美國前總統拜登任內為遏制北京在AI的進展，禁止輝達向中國出口其最強大的產品，其後輝達開始生產中國市場特供晶片。

一位知情人士透露，北京監管機構近期已約談華為、寒武紀等中國晶片製造商，以及同樣打造自家半導體的阿里巴巴、百度，以回報其產品與輝達中國版晶片的比較情況，其結論是中國AI處理器已達到與出口管制允許的輝達產品相當的水準，或者超越。

阿里巴巴、字節跳動、CAC和輝達未立即回應金融時報置評請求。

金融時報8月曾報導，CAC等中國監管機構已警告科技公司不要購買輝達的H20，要求他們對購買輝達H20而非中國國產產品提出合理說明。