FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國金融時報報導，大陸監管機構已向國內科技大廠下達命令，停止對輝達RTX Pro 6000D晶片的測試和採購。路透
英國金融時報報導，大陸監管機構已向國內科技大廠下達命令，停止對輝達RTX Pro 6000D晶片的測試和採購。路透

英國金融時報報導，中國大陸網路監管機構傳已要求國內科技大廠，停止購買輝達（Nvidia）為大陸市場訂製的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D，並終止現有訂單。

知情人士向該報表示，大陸國家互聯網信息辦公室（CAC）本周已向包括TikTok母公司字節跳動（ByteDance）和阿里巴巴等大公司發出這項通知。在收到此命令前，許多企業都已表示，將採購數萬片RTX Pro 6000D晶片，並已和輝達伺服器供應商開始進行測試和驗證作業。

這項禁令比早先監管當局對輝達H20晶片的指引還要嚴格，可看出北京正在施壓大陸科技公司，切斷對輝達的依賴，以達到半導體供應鏈獨立。如此一來，大陸才能在AI競賽上和美國競爭。

其中一家接到命令的科技公司主管表示：「如今訊息非常明確響亮。早先人們還在期盼地緣政治情勢改善，能恢復輝達供應，但現在只能總動員打造本土供應鏈。」

RTX 輝達 供應鏈 半導體

