快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。 美聯社
輝達執行長黃仁勳。 美聯社

輝達（NVIDIA）於當地時間16日宣布投資加速推動英國AI產業革命，攜手CoreWeave、Microsoft、Nscale等夥伴於2026年底前在英國啟動多座「AI工廠」，支援包括OpenAI在內的前沿模型運行，帶動主權AI、創新與就業。

輝達執行長黃仁勳表示：「英國正在為AI產業革命打造基礎設施，推進科學、改變產業並創造新的經濟機會。我們正處於智慧大爆炸的時代，而英國擁有世界級專業、卓越的大學和充滿活力的產業所組成的黃金比例生態系，能在AI時代蓬勃發展。有了在地的AI超級電腦驅動最先進的模型，英國新一代的研究人員、開發者和企業家將推動探索並建立未來的公司。」

基礎設施面，計畫預估為英國帶來約110億英鎊投資，在當地資料中心部署12萬顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU；同時Nscale全球布建30萬顆NVIDIA Grace Blackwell GPU，其中6萬顆將落地英國，並與OpenAI、輝達共建「Stargate U.K.」，承載最新一代推理模型的算力需求。

英國雲端算力同步擴張：Nscale與Microsoft將在Loughton打造英國最強超級電腦，配置逾2.4萬顆Grace Blackwell Ultra並提供Azure服務；CoreWeave將於蘇格蘭新建以再生能源供電的先進資料中心；另有資金面升級案推進資料中心翻新與AI硬體導入。

在生態與人才方面，輝達與techUK、Quanser及QA合作，啟動面向機器人、AI與技能培訓的加速計畫：techUK串聯會員、新創與研究者對接資金與產業機會；輝達以AI Technology Center提供技術資源；QA導入輝達深度學習學院之推論與生成式AI課程，並透過DGX Cloud供應運算資源，支援跨產業人才培育與轉訓。

量子與科研也同步前進。多所大學與夥伴正以CUDA-Q等平台推進量子—AI整合、量子錯誤修正與混合運算；以NVIDIA Grace Hopper超級晶片打造的Isambard-AI已在布里斯托大學上線，支援UK-LLM、NHS資料驅動醫療模型等全國性專案。

應用端方面，輝達正與英國機器人、自駕與生命科學團隊合作，從工業與物流到藥物探索與生成式AI服務加速落地，期望以「算力×人才×生態」三軸並進，將英國推向下一階段的AI增長曲線。

AI 英國 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

相關新聞

傳售價約2.4萬元！Meta將發表高價智慧眼鏡 內建顯示器

Meta執行長祖克柏預期將在17日舉行的年度Connect大會上，發表首款針對消費者並內建抬頭顯示器（HUD）的新智慧眼...

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

輝達（NVIDIA）於當地時間16日宣布投資加速推動英國AI產業革命，攜手CoreWeave、Microsoft、Nsc...

FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

英國金融時報報導，中國大陸網路監管機構傳已要求國內科技大廠，停止購買輝達（Nvidia）為大陸市場訂製的人工智慧（AI）...

一度陷僵局！美韓關稅後續磋商處於拉鋸階段 3500億基金成難解癥結

韓聯社17日報導，南韓產業通商資源部長官金正官表示，與美國就關稅進行的後續磋商處於拉鋸階段，一度陷入僵局，但雙方力求實現...

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦...

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

討論重大利率政策的聯邦準備理事會(Federal Reserve)為期兩天會議16日登場，華爾街日報指出，這是數年來最奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。