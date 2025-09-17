傳售價約2.4萬元！Meta將發表高價智慧眼鏡 內建顯示器

Meta執行長祖克柏預期將在17日舉行的年度Connect大會上，發表首款針對消費者並內建抬頭顯示器（HUD）的新智慧眼鏡，進一步押注由AI驅動的擴增實境（AR）產品帶來商機。

路透報導，根據分析師說法，這款智慧眼鏡在內部代號為「Hypernova」，預期上市時名稱為「Celeste」，售價約800美元（新台幣約2.4萬元），右邊鏡片內建小型數位顯示器，提供通知等基本功能。

這款新眼鏡是Meta努力在AI競賽中維持相關性的最新行動，但分析師表示，其高昂售價可能讓消費者卻步。

據悉，這款新產品先進程度將遠遠不如Meta去年展示、預料2027年才會推出的原型眼鏡「Orion」。當時祖克柏形容Orion是「通往未來的時光機」。Meta並未立即回應上述報導。

Meta目前是與雷朋（Ray-Ban）和Oakley合作推出兩款智慧眼鏡產品系列，整合了AI功能、相機、免手持控制以及把影像內容串流至Facebook與Instagram的功能。

在Connect大會上，Meta預料也會推出首款手環，讓用戶透過手勢控制新眼鏡。另外同時會發表升級版雷朋系列眼鏡，搭載更佳的相機與電池續航力，並支援新AI功能。

祖克柏自2020年來已投入超過600億美元發展Meta的AR事業，他曾表示，智慧眼鏡將是公司把「超級智慧」融入日常生活的主要媒介。

Meta是少數在智慧眼鏡領域獲得消費者青睞的大廠，自2023年以來，Meta與法國眼鏡製造商EssilorLuxottica合作的雷朋系列銷售約200萬副。相較下，Google Glasses則是遭遇挫折。不過，Meta的智慧眼鏡事業仍遭遇數十億美元的虧損。

CNBC曾報導，Meta的新智慧眼鏡可能會有義大利精品品牌Prada聯名款，因為該品牌以厚鏡框與粗鏡腳聞名，能容納更多必要元件。Prada 對置評要求未立即回應。

然而分析師指出，Ｍeta對新智慧眼睛的定價達800美元，遠高於雷朋系列的299美元起及Oakley系列的399美元起，代表能爭取到的市占很小。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示：「這款眼鏡會有點笨重……並不是最適合消費者的設計。同時價格也很高，所以銷量會相當有限。」