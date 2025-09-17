快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

一度陷僵局！美韓關稅後續磋商處於拉鋸階段 3500億基金成難解癥結

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓產業通商資源部長官金正官（中）表示，美韓關稅後續磋商進入拉鋸階段。圖為他14日受訪。歐新社
南韓產業通商資源部長官金正官（中）表示，美韓關稅後續磋商進入拉鋸階段。圖為他14日受訪。歐新社

韓聯社17日報導，南韓產業通商資源部長官金正官表示，與美國就關稅進行的後續磋商處於拉鋸階段，一度陷入僵局，但雙方力求實現雙贏。

美韓7月30日達成初步協議，但雙方對後續措施存在分歧，尚未正式簽署最終協議。據悉主要歧見是南韓承諾成立3,500億美元投資基金的結構、投資方式，以及收益分配方案。

首爾希望以貸款與信用擔保為主，美方則要求直接投資。金正官澄清，3,500億美元不會「全部歸屬美國」。

對於外界傳出不如直接承擔25%關稅、改為扶持本地企業的意見，金正官表示，首爾當局仍將推動與美國的談判，強調美韓關係對國家未來至關重要

美國 南韓

延伸閱讀

新北推國際採購商洽會 13國53家企業參與交流

扛住美中貿易戰壓力 紐時：3原因讓北京不先低頭

謝金河：全球股市都在衝浪 每個市場都有亮點企業

南韓外長今赴陸訪問 將與王毅會晤、討論習近平下月可能訪韓事宜

相關新聞

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦...

川普習近平到底如何處理TikTok演算法？傳中方底線是授權而非出售

美國總統川普16日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計19日與中國國家主席習近平通話確認所有協議...

傳售價約2.4萬元！Meta將發表高價智慧眼鏡 內建顯示器

Meta執行長祖克柏預期將在17日舉行的年度Connect大會上，發表首款針對消費者並內建抬頭顯示器（HUD）的新智慧眼...

一度陷僵局！美韓關稅後續磋商處於拉鋸階段 3500億基金成難解癥結

韓聯社17日報導，南韓產業通商資源部長官金正官表示，與美國就關稅進行的後續磋商處於拉鋸階段，一度陷入僵局，但雙方力求實現...

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

討論重大利率政策的聯邦準備理事會(Federal Reserve)為期兩天會議16日登場，華爾街日報指出，這是數年來最奇...

亞股創高漲勢恐難延續…基金經理人警告關稅衝擊發酵 台韓股風險最大

亞洲股市創紀錄的漲勢恐怕難以為繼，基金業者指出，美國總統川普調高關稅的措施才正要開始打壓企業獲利，台灣和南韓股市首當其衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。