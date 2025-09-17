一度陷僵局！美韓關稅後續磋商處於拉鋸階段 3500億基金成難解癥結

韓聯社17日報導，南韓產業通商資源部長官金正官表示，與美國就關稅進行的後續磋商處於拉鋸階段，一度陷入僵局，但雙方力求實現雙贏。

美韓7月30日達成初步協議，但雙方對後續措施存在分歧，尚未正式簽署最終協議。據悉主要歧見是南韓承諾成立3,500億美元投資基金的結構、投資方式，以及收益分配方案。

首爾希望以貸款與信用擔保為主，美方則要求直接投資。金正官澄清，3,500億美元不會「全部歸屬美國」。

對於外界傳出不如直接承擔25%關稅、改為扶持本地企業的意見，金正官表示，首爾當局仍將推動與美國的談判，強調美韓關係對國家未來至關重要