新加坡與13國建立投資貿易夥伴關係 支持多邊體系
新加坡與13個中小規模經濟體夥伴國家，宣布建立「未來投資與貿易合作夥伴關係」；副總理顏金勇指出，搭建未來投資與貿易合作夥伴關係，體現了各國支持以規則為基礎的多邊貿易體系，以及應對當下與未來挑戰的共同使命。
新加坡貿工部發布新聞資料指出，新加坡與13個中小規模經濟體夥伴國家，宣布建立「未來投資與貿易合作夥伴關係」（Future of Investment and TradePartnership），共同推進開放和公平的貿易。
這項合作關係在世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）的見證下，於線上舉行的部長級會議上正式建立。
這14個國家包含汶萊、智利、哥斯大黎加、冰島、列支敦斯登、摩洛哥、紐西蘭、挪威、巴拿馬、盧安達、新加坡、瑞士、阿拉伯聯合大公國與烏拉圭。新加坡由副總理兼貿工部長顏金勇代表出席會議。
顏金勇指出，搭建未來投資與貿易合作夥伴關係，體現了各國支持以規則為基礎的多邊貿易體系，以及應對當下與未來挑戰的共同使命；希望這項夥伴關係能夠成為推動創新的催化劑，將它提升至多邊層面，進而加強世界貿易組織的作用，新加坡將繼續與夥伴合作，確保經濟體維持開放、互通並迎向未來。
新加坡貿工部表示，近年來，全球貿易發展對以規則為基礎的貿易體系造成了重大壓力，可能導致市場分裂並抑制全球經濟成長。這些發展對新加坡等中小型、貿易依賴型國家尤其令人憂心，因為其成長與發展仰賴開放且公平的競爭環境。
與會部長簽署聯合宣言，闡明這項夥伴關係的宗旨、原則和優先事項，包含重申堅持開放和公平貿易原則、維護以規則為基礎貿易體系的必要性。
貿工部指出，這項夥伴關係將是一個靈活的非正式平台，目的是在促進公私部門合作，並催生新的倡議，應對新興挑戰與機會，包括供應鏈韌性、投資便利化、非關稅壁壘與貿易便利化等領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言