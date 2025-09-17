快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

新加坡與13國建立投資貿易夥伴關係 支持多邊體系

中央社／ 新加坡17日專電

新加坡與13個中小規模經濟體夥伴國家，宣布建立「未來投資與貿易合作夥伴關係」；副總理顏金勇指出，搭建未來投資與貿易合作夥伴關係，體現了各國支持以規則為基礎的多邊貿易體系，以及應對當下與未來挑戰的共同使命。

新加坡貿工部發布新聞資料指出，新加坡與13個中小規模經濟體夥伴國家，宣布建立「未來投資與貿易合作夥伴關係」（Future of Investment and TradePartnership），共同推進開放和公平的貿易。

這項合作關係在世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）的見證下，於線上舉行的部長級會議上正式建立。

這14個國家包含汶萊、智利、哥斯大黎加、冰島、列支敦斯登、摩洛哥、紐西蘭、挪威、巴拿馬、盧安達、新加坡、瑞士、阿拉伯聯合大公國與烏拉圭。新加坡由副總理兼貿工部長顏金勇代表出席會議。

顏金勇指出，搭建未來投資與貿易合作夥伴關係，體現了各國支持以規則為基礎的多邊貿易體系，以及應對當下與未來挑戰的共同使命；希望這項夥伴關係能夠成為推動創新的催化劑，將它提升至多邊層面，進而加強世界貿易組織的作用，新加坡將繼續與夥伴合作，確保經濟體維持開放、互通並迎向未來。

新加坡貿工部表示，近年來，全球貿易發展對以規則為基礎的貿易體系造成了重大壓力，可能導致市場分裂並抑制全球經濟成長。這些發展對新加坡等中小型、貿易依賴型國家尤其令人憂心，因為其成長與發展仰賴開放且公平的競爭環境。

與會部長簽署聯合宣言，闡明這項夥伴關係的宗旨、原則和優先事項，包含重申堅持開放和公平貿易原則、維護以規則為基礎貿易體系的必要性。

貿工部指出，這項夥伴關係將是一個靈活的非正式平台，目的是在促進公私部門合作，並催生新的倡議，應對新興挑戰與機會，包括供應鏈韌性、投資便利化、非關稅壁壘與貿易便利化等領域。

關係 新加坡

延伸閱讀

創新指數超越德國 中國首躋身全球前10

全球創新指數 香港排名上升3位至第15名 維持亞洲第5

旗下Whoscall改版 Gogolook強化防詐生態圈

調查：台灣投資人近三成在市場下跌時勇於加碼 為亞太區最高

相關新聞

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦...

川普習近平到底如何處理TikTok演算法？傳中方底線是授權而非出售

美國總統川普16日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計19日與中國國家主席習近平通話確認所有協議...

傳售價約2.4萬元！Meta將發表高價智慧眼鏡 內建顯示器

Meta執行長祖克柏預期將在17日舉行的年度Connect大會上，發表首款針對消費者並內建抬頭顯示器（HUD）的新智慧眼...

一度陷僵局！美韓關稅後續磋商處於拉鋸階段 3500億基金成難解癥結

韓聯社17日報導，南韓產業通商資源部長官金正官表示，與美國就關稅進行的後續磋商處於拉鋸階段，一度陷入僵局，但雙方力求實現...

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

討論重大利率政策的聯邦準備理事會(Federal Reserve)為期兩天會議16日登場，華爾街日報指出，這是數年來最奇...

亞股創高漲勢恐難延續…基金經理人警告關稅衝擊發酵 台韓股風險最大

亞洲股市創紀錄的漲勢恐怕難以為繼，基金業者指出，美國總統川普調高關稅的措施才正要開始打壓企業獲利，台灣和南韓股市首當其衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。