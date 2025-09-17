不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦公司IonQ近期被雅虎財經網站（Yahoo Finance）點名，可能成為「第二個輝達」。

專家預估，全球量子計算市場未來5年將以平均每年約41.8%的速度高速成長，規模將從2025年的35.2億美元，膨脹至2030年的202億美元。不過，量子位元不像傳統位元在任何時候都是固定的0或1，而是在測量之前處於0和1的疊加狀態。測量後會塌縮成明確的0或1，但哪個結果出現具有機率性。由於量子位元容易受干擾產生誤差，因此計算往往需要多次重複並配合誤差校正。

雅虎財經報導指出，IonQ的強項就在於採用「離子阱」（trapped-ion）技術，不僅比競爭對手的人造量子位元更少出錯，還能在室溫下運行，大幅降低成本。這也被視為其有望主導量子市場的關鍵。

除此之外，IonQ也積極拓展生態系統，以「量子計算即服務」（Quantum-as-a-Service）模式，將量子計算系統無縫整合至主要雲端平台，包括亞馬遜AWS、微軟Azure，以及Google雲端平台。

在市場看好量子計算趨勢及技術優勢下，IonQ近日又宣布已獲英國監管機構批准，以10億美元收購英國量子新創公司Oxford Ionics，如此將有望在2027年前實現1萬個物理量子位元，準確率達到99.99999%，股價因而應聲大漲。

然而，IonQ仍未擺脫虧損，第2季淨損達1億7750萬美元。專家提醒，雖然IonQ展現出成為「量子版輝達」的潛力，但量子計算仍處於初期階段，加上公司財務未轉盈，投資風險依舊不小。