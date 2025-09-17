快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國量子電腦公司IonQ的離子阱量子位元晶片。美聯社
美國量子電腦公司IonQ的離子阱量子位元晶片。美聯社

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦公司IonQ近期被雅虎財經網站（Yahoo Finance）點名，可能成為「第二個輝達」。

專家預估，全球量子計算市場未來5年將以平均每年約41.8%的速度高速成長，規模將從2025年的35.2億美元，膨脹至2030年的202億美元。不過，量子位元不像傳統位元在任何時候都是固定的0或1，而是在測量之前處於0和1的疊加狀態。測量後會塌縮成明確的0或1，但哪個結果出現具有機率性。由於量子位元容易受干擾產生誤差，因此計算往往需要多次重複並配合誤差校正。 

雅虎財經報導指出，IonQ的強項就在於採用「離子阱」（trapped-ion）技術，不僅比競爭對手的人造量子位元更少出錯，還能在室溫下運行，大幅降低成本。這也被視為其有望主導量子市場的關鍵。

除此之外，IonQ也積極拓展生態系統，以「量子計算即服務」（Quantum-as-a-Service）模式，將量子計算系統無縫整合至主要雲端平台，包括亞馬遜AWS、微軟Azure，以及Google雲端平台。

在市場看好量子計算趨勢及技術優勢下，IonQ近日又宣布已獲英國監管機構批准，以10億美元收購英國量子新創公司Oxford Ionics，如此將有望在2027年前實現1萬個物理量子位元，準確率達到99.99999%，股價因而應聲大漲。

然而，IonQ仍未擺脫虧損，第2季淨損達1億7750萬美元。專家提醒，雖然IonQ展現出成為「量子版輝達」的潛力，但量子計算仍處於初期階段，加上公司財務未轉盈，投資風險依舊不小。

英國 規模

延伸閱讀

Nvidia銷中新降規晶片買氣淡 大廠不願意下單

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科新5G 旗艦晶片天璣9500 9月22日亮相

輝達銷陸新晶片RTX6000D定價高 買氣平淡

相關新聞

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦...

川普習近平到底如何處理TikTok演算法？傳中方底線是授權而非出售

美國總統川普16日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計19日與中國國家主席習近平通話確認所有協議...

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

討論重大利率政策的聯邦準備理事會(Federal Reserve)為期兩天會議16日登場，華爾街日報指出，這是數年來最奇...

亞股創高漲勢恐難延續…基金經理人警告關稅衝擊發酵 台韓股風險最大

亞洲股市創紀錄的漲勢恐怕難以為繼，基金業者指出，美國總統川普調高關稅的措施才正要開始打壓企業獲利，台灣和南韓股市首當其衝...

美股狂飆、美元卻跌？外資急甩匯率風險

外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險，顯示他們愈來愈擔心川普政策可能衝擊全球主要儲備貨幣的地位。德意志銀行分析...

Fed今宣布決策 可從會後聲明和鮑爾談話窺見川普介入後動向

聯準會（Fed）即將於台北時間周四凌晨宣布利率決策，華爾街日報形容這次會議是「多年來最詭譎的一次」，彭博則直指這在Fed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。