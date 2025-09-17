亞股創高漲勢恐難延續…基金經理人警告關稅衝擊發酵 台韓股風險最大

亞洲股市創紀錄的漲勢恐怕難以為繼，基金業者指出，美國總統川普調高關稅的措施才正要開始打壓企業獲利，台灣和南韓股市首當其衝。

普徠仕（T. Rowe Price）和富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）在內的基金公司指出，美國加徵關稅未來幾個月出口恐重創出口，市場低估衝突企業獲利的風險。他們認為，韓、台股市最為脆弱。

普徠仕資深投資組合分析師 Clarence Li 說：「出口商目前的獲利和利潤，尚未完全反映最新關稅協議的衝擊。為控管風險，我們的亞洲和新興市場投資組合已經減碼營運上重度仰賴外銷的風險。」

MSCI 亞太指數今年大漲逾20%，優於標普500指數同期的12%。在資金充裕、美元走弱和人工智慧（AI）熱潮推動下，MSCI亞太指數本周突破2021年初創下的前波高點，刷新歷史紀錄。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）也認為，目前的預測過於樂觀。

法巴亞太區現金股票研究主管布拉頓（William Bratton）說：「我們認為，與關稅相關的風險尚未反映在未來獲利預測或股價價位上。我們仍看到亞洲出口收益低於目前預測的風險。」

布拉頓並指出，他對東亞以出口為導向的產業最為謹慎，特別是日本、南韓和台灣。

富蘭克林坦伯頓新加坡投資策略師陳夏儀（Christy Tan）表示，企業獲利面臨的風險不僅來自關稅本身，還包括短期內未必會反映在資產負債表上的因素，例如供應鏈受阻。

她說：「投資人預料將對出口為主企業和曝險於科技業的公司保持謹慎，因為未來幾個月利潤被壓縮的情況恐怕會愈來愈明顯。」

不過，亞洲情勢也不是全然悲觀，因為仍有潛在利多可能抵銷關稅衝擊，包括市場預期各國央行將啟動降息周期，聯準會（Fed）本周可望重啟寬鬆政策。

目前為止，亞洲經濟數據也展現對加徵關稅的驚人韌性。最近數周的製造業景氣數據顯示，從泰國到越南訂單持續增加，南韓8月出口維持穩健，泰國7月出口成長高達兩位數。

不過，有些基金經理人認為，這可能跟企業為了避免新關稅提前出貨有關，隨著這波效應消退，後續衝擊將更顯著。他們指出，特別容易受關稅影響的產業是科技業。

安本投資（Aberdeen Investments）亞洲股票投資主管Jerry Goh 說：「市場擔心半導體產業可能遭加徵關稅，這對亞洲是一大風險，畢竟亞洲是全球半導體供應鏈的核心。」他指出，台灣和南韓因高度依賴半導體產業，獲利面臨的風險恐怕最大。