快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

美股狂飆、美元卻跌？外資急甩匯率風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險。避險需求推動美元今年兌歐元與英鎊在內的一籃子貨幣重貶逾10%。路透
外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險。避險需求推動美元今年兌歐元與英鎊在內的一籃子貨幣重貶逾10%。路透

外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險，顯示他們愈來愈擔心川普政策可能衝擊全球主要儲備貨幣的地位。德意志銀行分析指出，自川普去年11月當選以來，對沖美元風險的美債與美股投資規模，四年來首度超越未避險部位，意味外資雖購買美國資產，卻不願意承擔美元曝險。

金融時報報導，這種現象有助於解釋美國市場的矛盾：川普宣布對等關稅引發的拋售潮過後，美股迅速反彈，美元卻未同步回升。

德銀數據顯示，過去三個月流入外國註冊美股ETF的70億美元資金中，約80%採取避險策略，遠高於年初的20%。這波避險需求推動美元今年兌歐元與英鎊在內的一籃子貨幣下跌逾10%，歐元則升創四年新高的1.1856美元。

避險意味投資人只承擔資產價格漲跌，不受美元與本國貨幣匯率波動影響；但投資人必須為此支付避險成本。

基金經理人仍看好AI熱潮帶動的美股漲勢，但不想承擔美元風險。標普500指數今年以美元計價上漲12%，但以歐元計則下跌2%。

瑞士的百達資產管理認為美元進入「長期熊市」，已提高美股部位的美元避險比率。瑞士私人銀行SYZ集團，以及澳洲、丹麥與荷蘭等國退休基金也跟進。

國際清算銀行表示，非美機構的貨幣避險在4月與5月對美元走弱「貢獻顯著」，同時暗示，亞洲投資人扮演重要角色。

摩根大通全球外匯策略共同主管Meera Chandan表示，「這不是一個『賣美國』的時刻，而是『避美元』的時刻」。她補充說，若疲弱的經濟數據使美元跌破近期區間，還可能引發新一波避險操作，進一步加劇美元走弱。

避險 美股 美國

延伸閱讀

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

控政府有意打壓學術自由 加州大學工會和師生提告

川普政府芝加哥掃蕩移民 邊境巡邏隊逮捕許多人

柯克遇刺案調查遭批評 FBI局長為任內表現辯護

相關新聞

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

繼輝達靠人工智慧晶片崛起為全球首家市值突破4兆美元的企業後，市場將目光轉向下一個被看好的科技趨勢：量子計算。美國量子電腦...

川普習近平到底如何處理TikTok演算法？傳中方底線是授權而非出售

美國總統川普16日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計19日與中國國家主席習近平通話確認所有協議...

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

討論重大利率政策的聯邦準備理事會(Federal Reserve)為期兩天會議16日登場，華爾街日報指出，這是數年來最奇...

亞股創高漲勢恐難延續…基金經理人警告關稅衝擊發酵 台韓股風險最大

亞洲股市創紀錄的漲勢恐怕難以為繼，基金業者指出，美國總統川普調高關稅的措施才正要開始打壓企業獲利，台灣和南韓股市首當其衝...

美股狂飆、美元卻跌？外資急甩匯率風險

外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險，顯示他們愈來愈擔心川普政策可能衝擊全球主要儲備貨幣的地位。德意志銀行分析...

Fed今宣布決策 可從會後聲明和鮑爾談話窺見川普介入後動向

聯準會（Fed）即將於台北時間周四凌晨宣布利率決策，華爾街日報形容這次會議是「多年來最詭譎的一次」，彭博則直指這在Fed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。