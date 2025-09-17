美股狂飆、美元卻跌？外資急甩匯率風險

外國投資人正加速對其持有的美國資產進行美元避險，顯示他們愈來愈擔心川普政策可能衝擊全球主要儲備貨幣的地位。德意志銀行分析指出，自川普去年11月當選以來，對沖美元風險的美債與美股投資規模，四年來首度超越未避險部位，意味外資雖購買美國資產，卻不願意承擔美元曝險。

金融時報報導，這種現象有助於解釋美國市場的矛盾：川普宣布對等關稅引發的拋售潮過後，美股迅速反彈，美元卻未同步回升。

德銀數據顯示，過去三個月流入外國註冊美股ETF的70億美元資金中，約80%採取避險策略，遠高於年初的20%。這波避險需求推動美元今年兌歐元與英鎊在內的一籃子貨幣下跌逾10%，歐元則升創四年新高的1.1856美元。

避險意味投資人只承擔資產價格漲跌，不受美元與本國貨幣匯率波動影響；但投資人必須為此支付避險成本。

基金經理人仍看好AI熱潮帶動的美股漲勢，但不想承擔美元風險。標普500指數今年以美元計價上漲12%，但以歐元計則下跌2%。

瑞士的百達資產管理認為美元進入「長期熊市」，已提高美股部位的美元避險比率。瑞士私人銀行SYZ集團，以及澳洲、丹麥與荷蘭等國退休基金也跟進。

國際清算銀行表示，非美機構的貨幣避險在4月與5月對美元走弱「貢獻顯著」，同時暗示，亞洲投資人扮演重要角色。

摩根大通全球外匯策略共同主管Meera Chandan表示，「這不是一個『賣美國』的時刻，而是『避美元』的時刻」。她補充說，若疲弱的經濟數據使美元跌破近期區間，還可能引發新一波避險操作，進一步加劇美元走弱。