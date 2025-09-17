歐盟商會：中國稀土出口卡關 歐企供應鏈仍受衝擊

快訊

中央社／ 北京17日綜合外電報導

企業遊說團體今天警告，即使中歐雙方在7月達成加快稀土出口的協議，歐洲企業在取得中國關鍵稀土資源方面仍面臨挑戰。

中國在全球稀土礦產的開採與提煉產業占據主導地位，使其在今年與華府爆發的新一輪貿易戰中握有重要籌碼。

4月以來，北京對特定稀土產品出口實施許可證制度，對全球製造業產生連鎖衝擊。

在7月一場由北京主辦的峰會後，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）曾表示，雙方已就中國稀土出口至歐盟建立更順暢的機制達成協議。

但中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）今天發布的年度立場文件指出：「許多企業、特別是中小企業，仍遭遇重大供應鏈中斷。」

商會補充，目前還沒有「長期且可持續的解決方案」，但商會方面與中方保持「定期聯繫」。

